Previsioni meteo 16 luglio 2023: 16 città da bollino rosso per il caldo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 16 luglio 2023: anticiclone africano in azione sull’Italia, temperature oltre le medie stagionali con picchi superiori ai +40°C

Condizioni meteo all’insegna del caldo africano sull’Italia in questo weekend a causa di una nuova rimonta dell’anticiclone di matrice nordafricana. Avremo cieli sereni da Nord a Sud e temperature di nuovo in aumento con locali picchi superiori ai +40°C. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno queste le città da bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione per: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona.

Purtroppo anche questa nuova fiammata africana non avrà vita breve e ci terrà compagnia per gran parte della prossima settimana. Solo dal prossimo fine settimana si intravede un calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 16 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali temporali sulle Alpi, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalente assenza di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .