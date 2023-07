Patrizia De Angelis nelle librerie con “La scelta migliore”

“La scelta migliore” è il romanzo d’esordio di Patrizia De Angelis fuori per la Casa Editrice GDS: racconta le vicende del bad boy Kyle e Nicol

La Casa Editrice GDS presenta il romanzo d’esordio dell’autrice emergente Patrizia De Angelis. Una meravigliosa storia d’amore, quelle con la A maiuscola e fatta di scelte e seconde possibilità. L’autrice Patrizia De Angelis, con una scrittura fine ed elegante, riesce a mantenere alta l’attenzione sulle vicende del bad boy Kyle e Nicole per tutte le pagine del romanzo.

Trama del romanzo La scelta migliore

La vita impone scelte che ne condizionano il corso. Nicole ha già fatto le sue e sa qual è la via che vuole percorrere. È alla fine dell’iter accademico all’Università del Vermont e ha ben chiaro il suo futuro lavorativo. Condivide la stanza con Elizabeth, la migliore amica di sempre, ed è serena e sicura di sé, almeno fino a quando non incontra Kyle, un indecifrabile e tormentato coetaneo, rassegnato alla precarietà di una vita sregolata, dominata da amicizie pericolose. Nonostante sembrino agli antipodi, i due giovani si avvicinano, si accettano e tra loro sboccia un sentimento forte. A seguito di omissioni e incertezze che li portano a ferirsi, però si allontanano con la convinzione che sarà per sempre. Quattordici anni dopo, Nicole ha tutto ciò che potrebbe desiderare: il lavoro dei sogni, un compagno affidabile con cui collabora e un delizioso appartamento a New York. Eppure, non si sente completa e decide di tornare nel suo paese natale nel Vermont. Il fato riporterà Kyle nella sua vita e questo rimetterà nuovamente in discussione tutto quanto, portandola ad un nuovo viaggio interiore, intenso e profondo.

Biografia dell’autrice Patrizia De Angelis

Nata ad Ancona alla fine degli anni ’70, vive con il compagno in un paesino della provincia poco lontano dal mare, alternando la vita di città a quella di campagna che tanto ama.

È un’insegnante di scuola primaria da oltre vent’anni e ha la passione per l’arte e la creatività.

Il primo grande amore è il disegno, ma con questo romanzo ha voluto provare a dare una forma alla sua fantasia.

Adora osservare la realtà che la circonda, riproducendola in ogni sua sfaccettatura.

Il romanzo La scelta migliore dell‘autrice Patrizia De Angelis è edito da Edizioni GDS, disponibile in formato cartaceo e digitale, 300 le pagine.

Link per l’acquisto

Amazon: https://amzn.to/44uxoo7