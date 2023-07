Mobilità condivisa: Switch con CTE Next, Comune di Torino e 5T

SWITCH, startup che sviluppa software per la gestione di flotte di Shared Mobility, ha avviato una sperimentazione con CTE Next, Comune di Torino e 5T

SWITCH, la startup che sviluppa software per la gestione di flotte di Shared Mobility, ha avviato una sperimentazione di 12 mesi con CTE Next, Comune di Torino e 5T, la società in-house che gestisce la Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità del Comune di Torino, della Città metropolitana e la Centrale della Mobilità della Regione Piemonte.

La sperimentazione avviene attraverso CTE Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino. L’obiettivo è migliorare la gestione della mobilità condivisa nella città piemontese, facendo uso di SWITCH.

Grazie a questa collaborazione, il Comune di Torino e 5T avranno la possibilità di analizzare storicamente le performance relative all’utilizzo dei mezzi di shared mobility sul proprio territorio. Ciò consentirà di identificare eventuali aree di miglioramento e di intervenire tempestivamente per garantire un servizio di mobilità condivisa sempre più efficiente e sostenibile.

La sperimentazione – che è già iniziata – prevede la raccolta di dati di viaggio della mobilità condivisa per un periodo di 24 mesi, al fine di dimostrare la validità e l’efficacia del sistema di supporto alle decisioni di SWITCH in ambito di pianificazione della mobilità condivisa.

La piattaforma di SWITCH, basata su ML/AI (Machine Learning/Intelligenza Artificiale), utilizza i dati di viaggio e le caratteristiche della città per suggerire la migliore distribuzione dei veicoli in base alla domanda di mobilità prevista. La startup fornirà al Comune di Torino e a 5T un supporto per la pianificazione e la gestione della shared mobility, aiutando ad individuare la quantità di veicoli necessari e i luoghi in cui posizionare parcheggi e stazioni di ricarica.

CTE Next, la Casa delle Tecnologie emergenti di Torino, è un progetto che ha come obiettivo la trasformazione della città in un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti in alcuni settori strategici per il Comune, come ad esempio la mobilità intelligente. Con SWITCH è stato attivato il servizio gratuito di Urban Testing: ovvero il supporto nella sperimentazione in condizioni reali della soluzione innovativa proposta, in questo caso abilitata sia dal 5G che da un delle tecnologie emergenti – l’Intelligenza Artificiale – in risposta alla sfida urbana di una share mobility smart e sostenibile.

“La collaborazione fra la Casa delle Tecnologie Emergenti torinese, CTE Next, il Comune di Torino e SWITCH è stata attivata anche in risposta alla call europea con cui la città di Torino si sta impegnando a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, con 20 anni di anticipo sulla deadline di Bruxelles” afferma l’Assessora alla Transizione Ecologica e alla Mobilità, Chiara Foglietta e aggiunge “Vogliamo che Torino sia una città sempre più sostenibile ed efficiente. Un utilizzo più attento e una migliore distribuzione dei mezzi in sharing saranno utili nel favorire la scelta di una mobilità alternativa per spostarsi in Città.”

“Siamo entusiasti di collaborare con CTE Next e il Comune di Torino per migliorare la mobilità condivisa nella città. – Aggiunge Matteo Forte, CEO di SWITCH – La nostra piattaforma basata sull’intelligenza artificiale è in grado di analizzare i dati di viaggio e le caratteristiche della città per suggerire la migliore distribuzione dei veicoli e ottimizzare l’esperienza di mobilità condivisa per i cittadini. Grazie a questa collaborazione, siamo pronti ad offrire al Comune di Torino un supporto concreto nella pianificazione e nella gestione della mobilità condivisa”.