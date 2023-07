Michee in radio e in digitale con “La caramella”

Disponibile in rotazione radiofonica “La caramella”, il nuovo singolo di Michee estratto dall’album “Diglielo tu”

“La caramella” è un brano che racconta la storia di un amore meraviglioso. Per essere felici basta poco, un sorriso, sapere di essere nei pensieri di qualcuno, non c’è bisogno di oro e diamanti, “basta una caramella se me la dai tu”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “quando si ricevono delle piccole attenzioni è come vincere un sei al Lotto”.

“Diglielo tu” è un disco che racconta la vita sentimentale di Michee analizzando profondamente diverse sfaccettature della quotidianità con tematiche che variano dall’amore alla riflessione.

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci” (uscito in anteprima video su L’Espresso) e “Merry Christmas”. Il videoclip di “Pennies” è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.

A gennaio 2023 esce il nuovo album “Diglielo tu”.

“La caramella” è il nuovo singolo.