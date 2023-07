Mambo lancia “Mambo Originals” e punta ai 3 milioni di fatturato

Solo nel primo anno Mambo ha creato una community di oltre 170 creators e progetti con più di 50 top brand: ora lancia “Mambo Originals”

È nata all’inizio del 2022 con la missione di aggregare, formare e professionalizzare il talento di giovani content creator e di metterli poi in contatto con i brand, supportandoli nel monetizzare la loro creatività per renderla una professione a tutti gli effetti. E in appena un anno, la startup Mambo (www.mambocommunity.com), la prima content factory in Italia, nata all’interno del Gruppo OneDay, conta ormai più di 170 creator tra Italia e Spagna.

La filosofia di Mambo interessa tanto i creator quanto i brand: con un team di oltre 20 persone tra Italia e Spagna, Mambo rappresenta oggi, a solo un anno e mezzo dalla creazione, la più grande community di Content Creator in Europa, che ha già collaborato con oltre 50 brand (da Philadelphia a Verisure, da UCI Cinemas a Lenovo) e che prospetta un raddoppio del team interno entro il 2023. A riprova del fatto che il content creator può diventare un lavoro a tutti gli effetti.

A far crescere la creator economy è il fatto che si tratti di giovani appassionati, genuini, esperti in settori specifici e che sanno valorizzare contenuti di qualità, che mettono a disposizione dei brand la loro creatività, il loro linguaggio, la loro immagine, le loro passioni e le loro competenze. È così che Mambo, che produce oltre 100 contenuti video al mese, ha saputo anticipare la crescente domanda del mercato per la realizzazione di format unici e su misura per i brand. É nato così “Mambo Originals” il progetto dedicato alla produzione di format proprietari multipiattaforma, che ha l’obiettivo di seguire e supportare la naturale evoluzione dei creator per portare sul mercato soluzioni innovative di branded content.

“PoltronCINE”, ad esempio, è il primo progetto “Mambo Originals” prodotto in collaborazione con UCI Cinemas. Si tratta di un podcast audio-video dedicato al cinema e girato, per l’appunto, dentro la sala di un cinema. Il primo episodio è stato lanciato a fine Aprile in occasione dell’uscita de “I Guardiani della Galassia”: una puntata della durata di circa 30 minuti con host Nicola Faes e Mirko Azzolini, creator della community di Mambo, i quali parleranno non solo dei nuovi film in uscita nelle sale, ma analizzeranno i temi più attuali nel mondo del cinema, visti con gli occhi delle nuove generazioni.

“La rapida crescita di Mambo e l’avvio del nuovo progetto “Mambo Originals” rappresentano per noi un traguardo molto importante, che ci permette di consolidare il successo di Mambo con un approccio innovativo, in grado di offrire ai brand collaborazioni originali e personalizzate non ancora esplorate sul mercato”, spiega Tommaso Ricci, amministratore delegato di Mambo. “Sviluppare format originali che sappiano coinvolgere e catturare l’interesse del pubblico, a patto che siano ben realizzati, non è una cosa semplice. La missione di Mambo Originals è quella di sviluppare ogni singolo format sulle esigenze del cliente, lavorando all’intero progetto, dalla creatività alla produzione, fino alla messa online”.