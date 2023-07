Da Horomia le nuove fragranze per la casa a sandalo e pepe rosa

Tra le otto essenze uniche Made in Italy di Horomia per arredare e profumare lo spazio domestico, c’è la fragranza sandalo e pepe rosa

HOME FRAGRANCE è la nuova linea dedicata alla profumazione della casa. Tra le otto essenze uniche Made in Italy per arredare e profumare lo spazio domestico, c’è la fragranza SANDALO E PEPE ROSA disponibile per: il Diffusore a Bastoncini, la Candela profumata con soia naturale e il Diffusore Spray.

SANDALO E PEPE ROSA è il misterioso e affascinante incontro tra il profumo ambrato del rhum e un cuore ricercato sulle note antiche del papiro e della mirra rossa. Un’avvolgente e affascinante armonia olfattiva che si sviluppa sullo sfondo delle note del sandalo e del benzoino. La famiglia olfattiva è orientale. L’ambiente consigliato è l’ingresso o lo studio: offre un’esperienza sensoriale rinvigorente che inebrierà la casa.

Il Diffusore a Bastoncini riempie lo spazio con la sua presenza estetica e profumata. Materie prime e ricercate, dalle linee essenziali e moderne. Ogni confezione contiene un diffusore, 200ml di preziosa fragranza per ambienti e 5 bastoncini in rattan per l’emanazione ottimale dell’aroma.

Con la sua eleganza discreta, è perfetto da posizionare in qualsiasi stanza, per garantire un profumo graduale e costante alla casa. Le linee del Diffusore a Bastoncini, essenziali dal design artigianale disegnato e realizzato in Italia dalle mani di sapienti artigiani, includono un vaso in vetro bianco lineare e una ghiera modellata artigianalmente in legno di noce nazionale.

La Candela profumata con cera di soia naturale è perfette per dare un tocco caldo, accogliente e profumato ad ogni ambiente domestico o outdoor. Dalla fragranza avvolgente e unica da 350 grammi e fino a 75 ore di intenso aroma. Il vaso in vetro è impreziosito da un tappo lavorato a mano in legno pregiato di noce nazionale e sigillato ermeticamente attraverso apposita guarnizione. Quando è accesa, il tappo funge da base per la candela fornendo un tocco di eleganza in più. Una volta terminata la Candela Horomia è possibile riutilizzare a discrezione il vaso.

Il Diffusore Spray possiede 50ml di fragranza per ambienti, comodo e compatto, è perfetto per portare sempre con sé la fragranza preferita e spruzzarla dove e quando si vuole.

Prezzi:

DIFFUSORE A BASTONCINI_200ML_34,90€

RICARICA DIFFUSORE A BASTONCINI_500ML_29,90€

CANDELA PROFUMATA_350G_34,90€

DIFFUSORI SPRAY_50ML_5,90€

I prodotti Horomia sono disponibili presso i migliori negozi di articoli per la casa, Home Design, Concept Store, Garden e online sul sito https://www.horomia.it/