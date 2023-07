Barbara Valenzano guiderà il Comitato Scientifico Nazionale di Fare Verde

Barbara Valenzano, dottore di ricerca in ingegneria per la tutela degli ecosistemi. nominata Presidente del Comitato Scientifico Nazionale di Fare Verde

“L’Ingegnere Barbara Valenzano, dottore di ricerca in ingegneria per la tutela degli ecosistemi e due lauree, una in economia e l’altra in giurisprudenza, è stata nominata Presidente del Comitato Scientifico Nazionale di Fare Verde”.

A comunicarlo, in una nota, è il presidente nazionale di Fare Verde Savino Gambatesa.

“Valenzano vanta un’ampia esperienza in tema di tutela dell’ambiente, tanto che nel 2019 è stata insignita della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, per il lavoro e per l’impegno profuso in favore dell’ambiente e della salute dell’uomo e degli esseri viventi.

Attualmente è impegnata nel ruolo di Responsabile per l’attuazione del Pnnr Regione Puglia.

“Sono molto orgoglioso – conclude Gambatesa – che la dottoressa Valenzano, con il suo alto profilo e la sua lunga esperienza in tema ambientale, abbia accettato il ruolo di responsabile del Comitato Scientifico Nazionale di Fare Verde, un’importante scommessa della nuova dirigenza dell’associazione.

Il Comitato, infatti, promuovendo il confronto con gli esperti dei vari settori, arricchirà lo studio e il dibattito all’interno di Fare Verde.”