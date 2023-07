I lavoratori dipendenti del settore privato del Nord lavorano quasi 2 mesi in più all’anno dei colleghi del Sud secondo un’indagine della CGIA

I lavoratori dipendenti del settore privato del Nord lavorano quasi 2 mesi in più all’anno dei colleghi del Sud e, alla luce di ciò, i primi percepiscono una retribuzione giornaliera del 34 per cento più alta dei secondi.

Questo vuol dire che nel settentrione gli impiegati e gli operai sono degli stacanovisti e quelli del meridione degli scansafatiche? Assolutamente no. Ci mancherebbe. Anche nel Mezzogiorno si lavora molto e, probabilmente, anche di più che in altre aree del Paese; purtroppo, lo si fa in “nero”.

Pertanto, queste ore lavorate irregolarmente non possono essere incluse nelle statistiche ufficiali. Altresì, la concorrenza sleale praticata dalle realtà completamente o in parte sconosciute al fisco e all’Inps mantengono, nei settori in cui operano, molto basse le retribuzioni previste dai CCNL. Se, infatti, queste ultime salissero anche di poco, molte imprese regolari subirebbero un incremento dei costi che, probabilmente, le farebbe scivolare fuori mercato.

Sia chiaro, dobbiamo certamente aumentare per contratto gli stipendi dei livelli di inquadramento inferiori, ma il vero problema è la diffusione del sommerso (vedi Tab. 1) che rende l’occupazione del Mezzogiorno fragile e povera. Insomma, se non cominciamo a contrastare efficacemente il lavoro irregolare, il divario Nord-Sud è destinato ad aumentare, danneggiando tutto il Paese. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati dell’Inps.

Rispetto al Sud, al Nord si lavora 36 giorni più all’anno

Secondo l’elaborazione degli artigiani mestrini su dati Inps , nel 2021 il numero medio delle giornate retribuite al Nord è stato pari a 247, al Sud, invece, a 211. Pertanto, nel settentrione un ipotetico operaio ha lavorato 36 giorni in più che corrispondono a quasi 2 mesi lavorativi “aggiuntivi” rispetto a un collega meridionale. Per quanto concerne la retribuzione media giornaliera lorda, nel Nord si è attestata attorno ai 100 euro e in meridione sui 75. Di conseguenza, la paga giornaliera in settentrione è mediamente più elevata del 34 per cento rispetto a quella percepita nel Mezzogiorno.

Perché al Sud si lavora meno? Oltre alla presenza di un’economia sommersa più diffusa che nel resto del Paese che, statisticamente, non consente di conteggiare le ore lavorate irregolarmente, nel meridione c’è poca industria, soprattutto hig-tech, e una limitata concentrazione di attività bancarie, finanziarie ed assicurative. Il mercato del lavoro è caratterizzato da tanti precari, molti lavoratori intermittenti, soprattutto nei servizi, e tantissimi stagionali legati al mondo del turismo. Inoltre, si fa meno ricerca, meno innovazione e il numero dei laureati che lavorano nel Sud è contenutissimo. La combinazione di questi elementi fa sì che gli stipendi percepiti dai lavoratori regolari siano statisticamente più bassi della media nazionale.

Grande divario anche della produttività

A riprova che la retribuzione media di un territorio risente del “peso” e della qualità del sistema imprenditoriale e occupazionale presente nello stesso, anche la produttività, dato dal rapporto del valore aggiunto per ore lavorate, è un buon indicatore per ragionare sul livello salariale. Infatti, a produttività elevate corrispondono salari elevati e viceversa. Dalla lettura di questo dato emergono delle differenze territoriali molto marcate. Se nel settentrione il valore medio del 2019 si attestava sui 40 euro circa, nel Mezzogiorno era di 30 euro. La variazione percentuale, pertanto, era del 33 per cento in più a vantaggio del Nord. (vedi Tab. 2 e Tab. 3).

Retribuzioni: Milano al top. A Ragusa i lavoratori più “poveri. A Lecco i più “sgobboni”

Nel 2021 la retribuzione media giornaliera più elevata d’Italia è stata erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato occupati nella provincia di Milano (124 euro). Seguono quelli di Bolzano (104,8 euro), Parma (103,8 euro), Bologna (103,4 euro), Modena (102 euro), Roma (101,3 euro), Reggio Emilia (100,6 euro), Genova (99,8 euro), Trieste (99,4 euro) e Torino (98,5 euro). Gli stipendi giornalieri più bassi, invece, sono stati pagati a Trapani (67,1 euro), Cosenza (66,8 euro), Vibo Valentia (66,7 euro) e, infine, a Ragusa (66,5 euro).

Gli operai e gli impiegati con il maggior numero medio di giornate lavorate durante il 2021 sono stati quelli occupati a Lecco (259,5 giorni). Seguono i dipendenti privati di Vicenza (258,2), Treviso (256,9), Lodi (256,7), Pordenone (256 giorni), Bergamo (255,6 giorni), Padova (255,4), Cremona (254,8 giorni), Reggio Emilia (254,1 giorni) e Modena (252,2 giorni).

Le province, infine, dove i lavoratori sono stati “meno” in ufficio o in fabbrica durante l’anno preso in esame sono state quelle di Crotone (200,7 giorni), Lecce (200 giorni), Rimini (199,5 giorni), Agrigento (199,3 giorni) Salerno (198,7 giorni), Foggia (198,4 giorni), Cosenza (196,8 giorni), Trapani (195,6 giorni), Nuoro (193,7 giorni), Messina (193,4 giorni) e Vibo Valentia (177,2 giorni) (vedi Tab. 4).

I dirigenti hanno una retribuzione giornaliera del 577% superiore a quella degli operai

Sempre dal confronto della retribuzione media giornaliera relativa al 2021, i dirigenti italiani percepiscono un emolumento del 577 per cento superiore a quello conferito agli operai. Se ai primi viene erogato una paga lorda di 500 euro a fronte di 291 giorni di lavoro all’anno, ai secondi la stessa sfiora i 74 euro per un totale di giorni lavorati pari a 219. La paga degli impiegati, invece, è di 97,5 euro, mentre i quadri percepiscono 219 euro al giorno (vedi Tab. 5).

Gli stipendi più alti nel settore creditizio e assicurativo

Sempre nel 2021 i settori dove le retribuzioni giornaliere sono state più elevate hanno interessato gli occupati del settore creditizio-finanziario-assicurativo (170 euro lordi), dell’estrattivo (163,5 euro), del comparto energia elettrica-gas, etc. (161,3 euro), dell’informazione-comunicazione (126,4 euro) e nel manifatturiero (107,2 euro). I lavoratori meno pagati, invece, sono alle dipendenze degli imprenditori del settore noleggio-agenzie di viaggio e servizi alle imprese (68,2 euro) e, infine, gli addetti al settore ricettivo e alla ristorazione (56 euro) (vedi Tab. 6).

Tab. 1 – Occupati non regolari e tasso di irregolarità

(anno 2020)

Regioni Occupati non regolari

(unità) Tasso irregolarità

(%) Calabria 125.000 20,9 Campania 332.300 17,9 Sicilia 259.100 17,3 Molise 16.400 15,5 Puglia 210.200 15,3 Sardegna 88.700 14,7 Lazio 384.300 14,3 Basilicata 28.200 13,9 Abruzzo 69.700 13,6 Umbria 44.800 12,4 Liguria 74.500 11,4 Toscana 167.600 10,2 Marche 66.400 10,1 Valle d’Aosta 5.900 10,1 Piemonte 182.300 9,8 P. A. Trento 24.600 9,5 Lombardia 450.100 9,4 Emilia-Romagna 197.900 9,3 Friuli-Venezia Giulia 49.000 9,2 Veneto 191.900 8,5 P. A. Bolzano 25.000 8,4 Italia 2.993.900 12,0 Nord-ovest 712.800 9,7 Nord-est 488.400 8,9 Centro 663.100 12,4 Mezzogiorno 1.129.600 16,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Nota: tasso di irregolarità è dato dal rapporto tra il numero degli occupati NON regolari e il totale degli occupati (regolari e non regolari)

Tab. 2 – Alcune differenze tra Nord e Sud nel 2021

Nord Sud Differenza (a) (b) (a-b) N° medio di giorni lavorati all’anno 247 211 +36 Retribuzione media giornaliera lorda in € 100 75 +34% Produttività (val. agg. in € per ora lavorata) * 40 30 +33%

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Inps

* dati riferiti al 2019 (ultimi disponibili)

Tab. 3 – La classifica della produttività in Italia

Valore aggiunto in euro per ora lavorata

Rank Regioni e ripartizioni Anno 2019 1 Lombardia 43,0 2 Trentino Alto Adige 42,5 3 Valle d’Aosta 40,5 4 Emilia-Romagna 39,3 5 Lazio 39,3 6 Liguria 38,9 7 Piemonte 38,0 8 Friuli-Venezia Giulia 37,9 9 Toscana 37,8 10 Veneto 37,3 11 Marche 33,5 12 Abruzzo 33,1 13 Umbria 32,7 14 Basilicata 31,9 15 Campania 30,9 16 Molise 30,5 17 Sicilia 30,4 18 Sardegna 30,0 19 Puglia 28,5 20 Calabria 28,3 Italia 36,9 Nord-ovest 41,3 Nord-est 38,7 Centro 37,7 Mezzogiorno 30,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Tab. 4 – Le retribuzioni medie lorde per provincia di lavoro (anno 2021)

Rank per retribuzione media giornaliera Province Retribuzione media annua

(euro) Nr medio giornate retribuite Retribuzione media giornaliera

(euro) 1 Milano 31.202 251,5 124,07 2 Bolzano 23.444 223,6 104,84 3 Parma 25.912 249,5 103,85 4 Bologna 25.797 249,5 103,41 5 Modena 25.722 252,2 102,00 6 Roma 22.971 226,8 101,31 7 Reggio Emilia 25.566 254,1 100,63 8 Genova 24.058 240,9 99,85 9 Trieste 24.747 249,0 99,38 10 Torino 24.506 248,7 98,55 11 Lecco 25.190 259,5 97,08 12 Varese 24.260 250,5 96,86 13 Bergamo 24.388 255,6 95,43 14 Novara 23.606 250,6 94,18 15 Lodi 24.143 256,7 94,04 16 Firenze 22.568 240,8 93,73 17 Vicenza 24.139 258,2 93,49 18 Padova 23.788 255,4 93,14 19 Piacenza 22.487 241,9 92,95 20 Verona 22.726 244,8 92,83 21 Treviso 23.836 256,9 92,79 22 Ravenna 21.626 233,6 92,59 23 Brescia 22.983 248,5 92,49 24 Alessandria 23.177 251,1 92,31 25 Vercelli 22.943 248,7 92,24 26 Pordenone 23.451 256,0 91,60 27 Como 22.672 247,6 91,58 28 Cuneo 22.591 246,8 91,53 29 Mantova 22.833 249,5 91,50 30 Cremona 23.305 254,8 91,47 31 Trento 20.738 228,2 90,89 32 Belluno 21.754 240,8 90,34 33 Siena 21.518 238,4 90,26 34 Venezia 20.454 227,8 89,78 35 Biella 22.484 250,7 89,68 36 Udine 22.116 247,7 89,29 37 Lucca 20.651 232,4 88,88 38 Asti 22.210 249,9 88,87 39 Pisa 21.435 242,6 88,37 40 Aosta 18.047 204,3 88,33 41 Sondrio 20.295 230,5 88,05 42 Pavia 21.696 247,5 87,65 43 Forlì-Cesena 20.778 237,3 87,57 44 Gorizia 20.834 241,3 86,34 45 Ancona 20.853 241,8 86,25 46 La Spezia 20.171 234,6 85,98 47 Livorno 19.050 222,3 85,69 48 Ferrara 20.437 238,6 85,64 49 Savona 18.904 222,1 85,13 50 Pesaro e Urbino 20.126 239,8 83,93 51 Verbano-Cusio-Ossola 19.481 232,4 83,82 52 Chieti 19.366 232,2 83,42 53 Massa-Carrara 19.486 233,7 83,40 54 Rovigo 19.811 240,3 82,43 55 Arezzo 20.205 246,5 81,97 56 Terni 19.638 240,5 81,65 57 Perugia 19.352 238,7 81,09 58 Frosinone 18.576 229,9 80,80 59 Pescara 17.612 218,2 80,71 60 L’Aquila 17.653 218,7 80,70 61 Pistoia 19.220 238,4 80,62 62 Rimini 16.068 199,5 80,52 63 Siracusa 16.558 207,6 79,74 64 Ascoli Piceno 17.615 222,6 79,13 65 Macerata 18.304 231,4 79,09 66 Latina 17.736 224,3 79,08 67 Potenza 17.228 219,2 78,58 68 Campobasso 16.894 217,0 77,86 69 Cagliari 17.527 225,9 77,58 70 Napoli 16.435 211,9 77,56 71 Taranto 16.513 214,4 77,01 72 Teramo 16.542 215,5 76,75 73 Brindisi 15.931 208,9 76,27 74 Rieti 16.267 213,8 76,10 75 Palermo 16.349 216,0 75,70 76 Bari 16.920 223,8 75,61 77 Grosseto 15.816 209,2 75,61 78 Imperia 16.186 214,1 75,59 79 Avellino 16.028 212,7 75,37 80 Matera 15.349 206,0 74,52 81 Prato 17.950 240,9 74,51 82 Foggia 14.709 198,4 74,12 83 Catania 16.283 219,8 74,07 84 Caltanissetta 16.035 217,3 73,79 85 Sassari 14.916 203,6 73,24 86 Viterbo 16.409 224,6 73,05 87 Caserta 14.849 207,8 71,46 88 Messina 13.802 193,4 71,38 89 Reggio Calabria 15.023 210,5 71,37 90 Isernia 15.533 217,8 71,33 91 Salerno 14.049 198,7 70,72 92 Catanzaro 14.555 208,0 69,97 93 Enna 14.530 207,8 69,94 94 Benevento 14.236 203,9 69,82 95 Oristano 15.595 225,3 69,22 96 Lecce 13.819 200,0 69,10 97 Nuoro 13.338 193,7 68,85 98 Agrigento 13.672 199,3 68,61 99 Crotone 13.650 200,7 68,02 100 Trapani 13.137 195,6 67,15 101 Cosenza 13.141 196,8 66,79 102 Vibo Valentia 11.823 177,2 66,73 103 Ragusa 13.730 206,6 66,46 TOTALE 21.868 235,3 92,94

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Nota

Le informazioni fanno riferimento ai dati INPS ricavati dall’ “Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici)” che individua la stragrande maggioranza dei dipendenti del privato che, nel 2021, sono stati retribuiti con almeno una giornata di lavoro (oltre 16,2 milioni); i dati del totale dipendenti includono anche eventuali dipendenti pubblici soggetti al contributo per la disoccupazione (ad esempio i supplenti della scuola).

Il lavoratore che nel corso dell’anno ha avuto più di un rapporto di lavoro viene contato una sola volta e classificato per qualifica, tipologia contrattuale, luogo di lavoro e settore di attività sulla base del suo ultimo rapporto di lavoro, mentre retribuzione e giornate retribuite si riferiscono alla somma di tutti i suoi rapporti di lavoro nell’anno.

Per retribuzione è da intendersi l’imponibile previdenziale comprensivo dei contributi a carico del lavoratore.

Tab. 5 – Le retribuzioni medie lorde per qualifica (anno 2021)

Qualifica Retribuzione

media annua

(euro) Nr medio

giornate

retribuite Retribuzione

media giornaliera

(euro) Operai 16.180 219,1 73,86 Impiegati 24.910 255,5 97,51 Quadri 65.595 299,6 218,96 Dirigenti 145.533 291,1 500,02 Apprendisti 12.408 211,1 58,79 Totale 21.868 235,3 92,94

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Tab. 6 – Le retribuzioni medie lorde per settore economico (anno 2021)

Settore

Rank per retribuzione media giornaliera Retribuzione

media annua

(euro) Nr medio

giornate

retribuite Retribuzione

media giornaliera

(euro) Attività finanziarie e assicurative 50.297 295,7 170,12 Estrattivo 46.764 286,0 163,52 Energia elettrica, gas, ecc. 47.638 295,4 161,26 Informazione e comunicazione 31.166 246,6 126,40 Attività manifatturiere 28.954 270,2 107,16 Acqua, reti fognarie, rifiuti ecc. 28.691 279,9 102,49 Attività professionali, scientifiche e tecniche 24.817 254,9 97,36 Trasporto e magazzinaggio 24.210 250,7 96,55 Attività immobiliari 22.522 244,5 92,12 Attività artistiche, sportive, intrattenimento ecc. 12.993 141,6 91,78 Costruzioni 19.231 222,2 86,55 Commercio (*) 21.058 250,5 84,06 Istruzione 13.651 194,8 70,07 Sanità e assistenza sociale 17.432 249,9 69,77 Altri servizi (**) 15.579 225,5 69,09 Noleggio, ag. viaggio, servizi supp. a imprese 14.267 209,2 68,20 Alloggio e ristorazione 7.997 142,7 56,03 Totale 21.868 235,3 92,94

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

(*) Incluso riparazione di autoveicoli e motocicli.

(**) Categoria di servizi che include: Attività di servizi alla persona come Lavanderia, pulitura, parrucchiere/trattamenti estetici, centri benessere, pompe funebri che presentano una retribuzione media giornaliera di 53,32 euro; Riparazione di computer e apparecchiature per le comunicazioni e di beni per uso personale/per la casa (86,94 euro); Attività di organizzazioni associative (sindacati d’impresa, dei lavoratori, associazioni professionali ecc.) con una retribuzione media giornaliera di 93,18 euro.