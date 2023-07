Logistica: COSCO SHIPPING Lines e OOCL si confermano al vertice

L’affidabilità degli orari dell’efficienza operativa di COSCO SHIPPING Lines e OOCL, marchi di COSCO SHIPPING, ha raggiunto rispettivamente il 77% e il 71%

Lo Shanghai Shipping Exchange (SSE) ha recentemente pubblicato il Global (Main Trades) Carrier & Alliance Schedule Reliability Index di aprile. L’affidabilità degli orari dell’efficienza operativa di COSCO SHIPPING Lines e OOCL, marchi di COSCO SHIPPING, ha raggiunto rispettivamente il 77% e il 71%, posizionandosi al primo e al secondo posto tra i principali vettori. Entrambe hanno mantenuto la loro posizione di leader del settore in questo indice per diversi mesi, ha dichiarato Cosco Shipping nel suo comunicato stampa.

Negli ultimi anni, la COSCO SHIPPING ha dato ampio spazio al coordinamento tra le sue attività di trasporto container e quelle portuali, concentrandosi sul miglioramento del tasso di connessione diretta e dell’efficienza operativa dei due marchi nei suoi terminal per migliorare efficacemente la qualità del suo servizio di linea.

La COSCO SHIPPING Lines ha continuato a promuovere il progetto IOP (Improvement of Operation Productivity). Attraverso l’interconnessione delle informazioni tra le sue attività di trasporto container e quelle portuali, può utilizzare il sistema per tracciare le informazioni dinamiche dei porti e dei terminali, in modo da migliorare l’efficienza operativa della flotta in porto e l’accuratezza della disposizione degli ormeggi.

Utilizzando il monitoraggio del sistema e il supporto manuale, può migliorare continuamente il tasso di arrivo diretto e l’efficienza di attracco delle navi, ridurre il tempo che una nave trascorre in porto e liberare più tempo per la navigazione per migliorare l’efficienza operativa della flotta, la stabilità del servizio e l’affidabilità del programma delle navi.