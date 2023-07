Linea Verde Sentieri su Rai 1 tra Alto Adige e provincia di Novara

Dalla Valle Aurina in Alto Adige al Piemonte novarese: nella mattinata su Rai 1 doppio appuntamento con Linea Verde Sentieri

Sarà la Valle Aurina, una delle più suggestive valli dell’Alto Adige, la protagonista della puntata di Linea Verde Sentieri, in onda sabato 15 luglio 12.30 su Rai 1. Margherita Granbassi e Lino Zani partiranno dalla Fly-line di Campo Tures nello scenario delle Cascate di Riva. Lino sarà in alta quota verso la scenografica torbiera Wieser Werfer, un polmone verde da rispettare e proteggere, e verso il Lago di Neves circondato dalle vette delle Alpi dello Zillertal. Margherita a Predoi percorrerà il sentiero dei minatori per scoprire la storia dell’attività mineraria in questa valle dove per oltre cinquecento anni si estrasse il rame ed entrerà nel cuore della montagna, nel Centro climatico nato all’interno della ex miniera.

Camminando a passo lento lungo i sentieri di questa valle incontaminata arriveranno anche alla Chiesetta del Santo Spirito, ricca di storie e leggende, e lungo la strada faranno tappa in malga per assaggiare il Graukase, il formaggio simbolo della Valle Aurina. In questo viaggio Gianluca Gasca darà preziosi consigli su come muovere i primi passi in montagna con l’ausilio dei bastoncini da trekking e seguirà gli allenamenti per la spedizione in Patagonia dei ragazzi del CAI Eagle Team sulle pareti artificiali della palestra di Brunico. La puntata è stata realizzata in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Club Alpino Italiano. A seguire, alle 13:00 “Linea Verde Sentieri” esplorerà gli itinerari piemontesi tra il lago d’Orta, il monte Fenera, le colline novaresi e l’Oasi Zegna. L’alpinista Lino Zani e l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con la partecipazione dell’esperto di montagna Gian Luca Gasca, esploreranno un territorio caratterizzato da una grande varietà di scenari.

L’incantevole borgo di Pella sul lago d’Orta e l’isola di San Giulio accoglieranno Margherita per un viaggio nel tempo tra storie, leggende e bellezze naturali. Atmosfera incantata anche nel Parco naturale del Monte Fenera, alle grotte di Ara, con passeggiate tra rocce carsiche e ruscelli. Sentiero in salita per Lino dal labirinto di Stavello verso il santuario di San Bernardo per godere di una splendida vista sull’arco alpino, fino all’inconfondibile profilo del Monte Rosa. Sulle colline novaresi, invece, incontreranno un folto gruppo di appassionati di nordic walking, la camminata nordica che unisce sport ed escursionismo. Nel corso della puntata Gian Luca Gasca intervisterà il presidente del CAI Antonio Montani e Teresio Valsesia, giornalista e scrittore. Infine, un breve itinerario e un brindisi tra le vigne del novarese. La puntata è stata realizzata in collaborazione con VisitPiemonte e con il Club Alpino Italiano.