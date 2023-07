Infarto più probabile per le donne in postmenopausa con arterie ostruite

Le donne in postmenopausa con arterie ostruite sono a maggior rischio di infarto rispetto agli uomini di pari età, secondo una ricerca presentata all’EACVI 2023

Le donne in postmenopausa con arterie ostruite sono a maggior rischio di infarto rispetto agli uomini di pari età, secondo una ricerca presentata all’EACVI 2023, un congresso scientifico della Società Europea di Cardiologia (ESC), e pubblicata su European Heart Journal – Cardiovascular Imaging. (1) Lo studio condotto su quasi 25.000 adulti ha utilizzato tecniche di imaging per esaminare le arterie e ha seguito i pazienti per infarto e morte.

“Lo studio suggerisce che un determinato carico di aterosclerosi è più rischioso nelle donne in postmenopausa rispetto agli uomini di quell’età”, ha dichiarato l’autrice dello studio, la dottoressa Sophie van Rosendael del Leiden University Medical Centre, Paesi Bassi. “Poiché il carico della placca aterosclerotica sta emergendo come obiettivo per decidere l’intensità della terapia per prevenire gli attacchi cardiaci, i risultati possono avere un impatto sul trattamento. I nostri risultati indicano che dopo la menopausa le donne potrebbero aver bisogno di una dose maggiore di statine o dell’aggiunta di un altro farmaco per la riduzione dei lipidi. Sono necessari altri studi per confermare questi risultati”.

L’aterosclerosi è il restringimento delle arterie dovuto a depositi di grasso e colesterolo in quella che viene chiamata placca. Anche se le giovani donne hanno attacchi cardiaci, in generale le donne sviluppano l’aterosclerosi più tardi rispetto agli uomini e hanno attacchi cardiaci in età più avanzata rispetto agli uomini,3 in parte a causa dell’effetto protettivo degli estrogeni. Questo studio ha esaminato se l’importanza prognostica delle placche aterosclerotiche sia la stessa per le donne e per gli uomini a diverse età, in quanto ciò potrebbe essere importante per selezionare i trattamenti per prevenire gli attacchi cardiaci.

Lo studio ha incluso 24.950 pazienti sottoposti ad angiografia coronarica computerizzata (CCTA) e arruolati nel registro CONFIRM, condotto in sei Paesi in Nord America, Europa e Asia. La CCTA viene utilizzata per ottenere immagini 3D delle arterie del cuore.

Il carico aterosclerotico totale è stato valutato utilizzando il punteggio CCTA di Leiden, che incorpora le seguenti voci per ciascun segmento coronarico: presenza di placca (sì/no), composizione (calcificata, non calcificata o mista), localizzazione e gravità del restringimento, per un valore finale da 0 a 42,4. I pazienti sono stati suddivisi in tre categorie precedentemente individuate per predire il rischio di infarto miocardico: basso carico aterosclerotico (da 0 a 5), medio (da 6 a 20) e alto (oltre 20). Inoltre, la malattia coronarica ostruttiva è stata definita come un restringimento del 50% o più.

L’esito primario era la differenza nel punteggio CCTA di Leiden tra donne e uomini di età simile. Gli sperimentatori hanno anche analizzato le differenze di sesso nei tassi di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE), che comprendevano la morte per tutte le cause e l’infarto del miocardio, dopo aver aggiustato per l’età e i fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, colesterolo alto, diabete, fumo corrente e storia familiare di malattia coronarica).

Un totale di 11.678 donne (età media 58,5 anni) e 13.272 uomini (età media 55,6 anni) sono stati seguiti per 3,7 anni. Per quanto riguarda l’esito primario, lo studio ha evidenziato un ritardo di circa 12 anni nell’insorgenza dell’aterosclerosi coronarica nelle donne: il punteggio di rischio mediano della CCTA di Leiden era superiore a zero all’età di 64-68 anni nelle donne rispetto a 52-56 anni negli uomini (p<0,001). Inoltre, il carico complessivo della placca, quantificato dal punteggio CCTA di Leiden, era significativamente inferiore nelle donne, che presentavano una maggiore quantità di malattia non ostruttiva.

Van Rosendael ha affermato che: “I risultati confermano il ritardo nell’inizio dell’aterosclerosi nelle donne, già segnalato in precedenza. Abbiamo anche scoperto che le donne hanno maggiori probabilità di avere una malattia non ostruttiva. In passato si pensava che solo l’aterosclerosi ostruttiva causasse l’infarto del miocardio, ma ora sappiamo che anche la malattia non ostruttiva è rischiosa”.

Il carico di aterosclerosi è risultato ugualmente predittivo di MACE nelle donne in premenopausa (di età inferiore ai 55 anni) e negli uomini della stessa fascia di età. Tuttavia, nelle donne in postmenopausa (età pari o superiore a 55 anni), il rischio di MACE era più elevato rispetto agli uomini a parità di punteggio. Nelle donne in postmenopausa, rispetto a quelle con un carico basso, quelle con un carico medio e alto avevano un rischio di MACE di 2,21 volte e 6,11 volte superiore. Mentre negli uomini di età pari o superiore a 55 anni, rispetto a quelli con un carico basso, quelli con un carico medio e alto presentavano un rischio di MACE maggiore di 1,57 volte e 2,25 volte.

Van Rosendael ha affermato che: “In questo studio, il rischio elevato per le donne rispetto agli uomini è stato osservato soprattutto nelle donne in postmenopausa con il punteggio CCTA Leiden più elevato. Ciò potrebbe essere dovuto in parte al fatto che il diametro interno delle arterie coronarie è più piccolo nelle donne, il che significa che la stessa quantità di placca potrebbe avere un impatto maggiore sul flusso sanguigno. I nostri risultati collegano la nota accelerazione dello sviluppo dell’aterosclerosi dopo la menopausa con un aumento significativo del rischio relativo per le donne rispetto agli uomini, nonostante un carico simile di malattia aterosclerotica. Questo può avere implicazioni per l’intensità del trattamento medico”.

