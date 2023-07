In radio e in digitale il nuovo singolo di Sharky

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Il fascino di Sharky”, il nuovo singolo di Sharky

“Il fascino di Sharky” è un brano che celebra l’autenticità di Sharky Mc, soprattutto nella spontaneità che si discosta dai tipici clichè del rap come l’utilizzo di droga e armi.

L’obiettivo di Sharky è quello di diffondere un messaggio positivo, invogliando l’ascoltatore a rimanere fedele a sé stesso senza seguire le mode del momento.

Il nuovo progetto del rapper classe ‘88 segue l’ultimo singolo pubblicato nel 2022 “F**k you Hater”, dando continuità a un percorso che l’ha visto collaborare con i pesi massimi della scena hip hop italiana come Mondo Marcio, Bassi Maestro e Clementino.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone mette in risalto il personaggio e avatar squaletto, esprimendo il mio stile di vita “easy” e spensierato. Un brano coinvolgente che mostra il lato più genuino del rap”.

Biografia

Sharky Mc è Fabrizio Palmieri. Classe 1988 nato a Napoli, ma con un’infanzia passata principalmente a Bergamo. E’ qui che si appassiona alla musica hip-hop come cantautore e alla creazione di produzioni musicali da autodidatta. Nel 2013 pubblica il suo primo disco “Un sogno di parole” con l’etichetta “The Saifam Group Srl”, nel quale manifesta una sua vena melodica accentuata e a tratti scherzosa. All’interno dell’album sono presenti dei featuring degni di nota, ritroviamo Clementino, Mondo Marcio e Bassi Maestro. E’ attraverso il primo lavoro che riesce subito a farsi notare da fan e addetti ai lavori. Questo gli permette di portare la propria musica live. Nel 2017 pubblica un nuovo singolo “La verità fa male” e per un po’ si prende una piccola pausa. Il 2022 è l’anno della svolta, Sharky Mc torna con un nuovo singolo “F**k You Hater”.Un brano che riassume tutta la sua visione del mondo e la sua energia. Sharky Mc è anche autore e compositore del famoso jingle musicale per la catena di ristoranti italiani Redhouse Restaurant. Nel 2023, sharky Mc ci sorprende con il suo nuovo brano, “Il fascino di Sharky”, un mix di ritmi accattivanti e un testo significativo che riflette la personalità unica dell’artista.