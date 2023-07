Federico Cinti, Francesco Guccini, Doriana Russo pubblicano “Piccola guida estatica”

Chiese, osterie, parchi, angoli dimenticati e sconosciuti di Bologna nel nuovo libro “Piccola guida estatica” di Federico Cinti, Francesco Guccini, Doriana Russo

Chiese, osterie, parchi, angoli dimenticati e sconosciuti di Bologna lungo una direttrice che da orizzontale tende a divenire verticale. In questo si gioca la dimensione estatica della città fuori porta, dei quartieri che si fanno luoghi dell’anima, d’una dimensione urbana che, pur in continua metamorfosi, sogna d’eternarsi per sempre. Accanto ai luoghi, descritti in poesia e in prosa, accanto alle foto e alle didascalie a mo’ di tweet, la voce di alcuni tra i più famosi cantori della bolognesità fanno capolino nella trasfigurata immagine d’un modo di essere che appartiene solo a chi vive sotto le Due Torri o nei dintorni. Il turista troverà spunti insoliti per immergersi in ciò che nessuno gli ha mai detto della città dei portici, il bolognese ritroverà se stesso nell’infinita diffrazione della memoria sotto l’azzurrità estatica di San Luca.

Le immagini e le didascalie della presente guida sono a cura di vari autori, appassionati di fotografia, arte e di cultura: Maya Arduini, Irene Baratta, Lisa Bernardi, Francesco Biagini, Giacomo Bruni, Filippo Chieti, Daniele Cimino, Arianna Del Mese, Lisa Franchini, Luca Giordani, Francesco Guadagni, Pietro Ianelli, Filippo Larini, Enrico Magli, Francesco Montaperto, Sofia Nocito, Sophia Pradhan, Simone Ricci, Niklas Ropa Esposti, Francesco Scozzola, Luca Scutti, Federico Tassinari, Elettra Ventura, Evelyne Vulcano, Luigi Zappoli.