Dalle rinnovabili al turismo: in Puglia aumentano le opportunità di lavoro

Crescono le opportunità di lavoro in Puglia, soprattutto nei settori dell’agricoltura, del turismo, delle energie rinnovabili e dell’innovazione.

“La Puglia – precisa Nunzia Sancineto, Area Manager della nuova sede di Bari di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato – sta vivendo, in questo momento, una fase molto positiva dal punto di vista economico e delle opportunità professionali. Nell’ultimo anno, infatti, sono cresciute del 20% le richieste di professionisti soprattutto nei settori eolico/solare, Digital & Tech e del turismo. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di aprire una sede a Bari, per essere ancora più vicini a candidati alla ricerca di occasioni di crescita professionale e alle aziende alla ricerca, invece, dei migliori talenti”.

Opportunità di lavoro in Puglia: quali sono i settori più interessanti? L’agricoltura, insieme al turismo, è uno dei settori trainanti dell’economia regionale che, non dimentichiamolo, è la prima in Europa per la produzione di olio d’oliva e uva. In questo momento, in particolare, ci sono ottime occasioni per figure commerciali che devono favorire lo sviluppo del business, in Italia e all’estero, e per i Bio-Ispettori, ovvero i tecnici che si occupano di concedere le autorizzazioni alla coltivazione biologica e, periodicamente, di verificare che tutto sia a norma di legge.

Andando più nel dettaglio delle zone, possiamo suddividere la regione in distretti. A Bari, ad esempio, il settore trainante è la meccanica e le figure più richieste sono sicuramente i responsabili di produzione (che si occupano di pianificare, controllare e coordinare l’attività produttiva) i progettisti (responsabili della redazione e realizzazione di progetti di varia natura) e i manutentori.

Brindisi, invece, è leader nel settore aeronautico ed aerospaziale e nella produzione di energia elettrica. In questa area si registra un costante impegno – non solo a livello produttivo, ma anche nella ricerca e sviluppo – con particolare riferimento ai settori delle nanotecnologie, delle biotecnologie e della meccatronica. Gli ingegneri aerospaziali, i progettisti meccanico-aerospaziali, gli ingegneri addetti ai sistemi di controllo di volo o addetti ai sistemi di validazione e gli sviluppatori di software hanno, in questo momento, grandi opportunità di carriera e guadagno.

Dato il grande sviluppo delle energie rinnovabili (soprattutto eolica e solare), le aziende cercano Project Manager, responsabili commerciali, Technical Operation Energy (si occupano della gestione degli impianti a fonti rinnovabili), Energy Trader (comprano, vendono o scambiano energia elettrica per colmare le richieste del mercato) e Asset Manager (hanno il compito di garantire il rispetto degli indicatori di performance e di eseguire il monitoraggio costante di tutte le componenti principali di impianto).

“Un altro settore estremamente interessante ed in forte crescita – aggiunge Nunzia Sancineto – è quello legato all’ambito IT e Digital. La Puglia, infatti, ha recentemente beneficiato degli sgravi fiscali per le Zone Economiche Speciali (Zes) che hanno incentivato l’apertura di grandi multinazionali tech che, in questa fase, sono alla ricerca soprattutto di sviluppatori software”.