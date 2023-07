“Arrivano i prof” con Claudio Bisio su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Arrivano i prof” con protagonisti Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt: la trama del film

È una scuola tutta da ridere quella portata sullo schermo in “Arrivano i prof”, il film programmato da Rai Movie per le 21.15 di sabato 15 luglio. Siamo in un liceo immaginario, lo scientifico Manzoni ovvero la scuola peggiore d’Italia, con soltanto il 12 percento di promossi ogni anno.

Nel tentativo di salvare l’istituto dalla chiusura, il provveditore ministeriale Montini impone al preside sette insegnanti totalmente sgangherati che dovrebbero promuovere almeno la metà dei ragazzi. Ma le intenzioni di Montini non sono del tutto limpide: in realtà il suo piano è inteso a far chiudere il liceo. Per salvarlo il preside si allea con uno degli alunni più indisciplinati.

Trasposizione italiana di un film molto acclamato in Francia, Les Profs: l’operazione si giova di un bel lavoro sul cast, con Bisio, Nichetti e il rapper Rocco Hunt che oltre a essere dotato del physique du rôle riesce a calarsi bene nella parte.

“Arrivano i prof” (Italia, 2013) di Ivan Silvestrini, con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Irene Vetere, Maria Di Biase, Rocco Hunt.