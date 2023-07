L’amica Geniale 2 stasera su Rai 3: la trama degli episodi 3 e 4

In prima serata su Rai 3 gli episodi numero 3 e numero 4 della seconda stagione della fiction “L’amica geniale”: ecco la trama

Sabato 15 luglio 2023 alle 21:20 Rai 3 ripropone gli episodi 3 e 4 della seconda stagione della fiction “L’amica geniale”. Nel primo episodio in onda stasera, intitolato “Scancellare”, il pannello con la foto di Lila viene messo in mostra nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro, mentre la ragazza inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono, insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. Compreso il permesso per andare con Elena ad una festa a casa della Professoressa Galiani.

Nel secondo episodio di stasera dal titolo “Il bacio”, dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino col suo amico Bruno. I cinque ragazzi iniziano a passare molto tempo insieme e questo mette in bilico il rapporto tra Elena e Lila, fino al momento in cui quest’ultima si presenta, di notte, nella camera della sua amica del cuore per farle una scottante confessione.