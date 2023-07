Vestas si aggiudica un ordine per EnVentus in Turchia

Vestas ha ricevuto un ordine da 37 MW per un progetto eolico in Turchia. Il contratto comprende la fornitura e l’installazione di sei turbine eoliche

Vestas annuncia di aver ricevuto un ordine da 37 MW per un progetto eolico in Turchia. Il contratto comprende la fornitura e l’installazione di sei turbine eoliche V162-6,2 MW, nonché un contratto di assistenza decennale per l’Active Output Management 4000 (AOM 4000).

“Con questo ordine ci siamo assicurati più di 130 MW di progetti EnVentus firmati in Turchia, dimostrando che con le nostre V162-6,2 MW continuiamo ad aumentare la produzione annuale di energia e ad ottimizzare il business case per i progetti dei nostri clienti. Siamo lieti di vedere come la piattaforma EnVentus stia penetrando nel mercato turco e stia espandendo la sua presenza in tutto il mondo” afferma Levent Ishak, amministratore delegato di Vestas Turchia. La consegna delle turbine è prevista per l’ultimo trimestre del 2023, mentre la messa in servizio è prevista per il secondo trimestre del 2024. Vestas ha installato la prima turbina eolica in Turchia nel 1984 e da allora ha fornito più di 2 GW di capacità eolica al Paese.