Trasformazione digitale: Corman seleziona il PLM di Aras

Svolta digitale per Corman, azienda specializzata nella produzione e distribuzione globale di farmaci, dispositivi medici e prodotti per la cura personale: ha scelto Aras Innovator

Aras Software, azienda fornitrice della più importante piattaforma low-code per la progettazione, costruzione e gestione di prodotti complessi, annuncia che Corman, azienda specializzata nella produzione e distribuzione globale di farmaci, dispositivi medici e prodotti per la cura personale, ha scelto Aras Innovator per gestire al meglio le attività di produzione, distribuzione e vendita. “Siamo orgogliosi di accompagnare Corman in questo importante processo di implementazione della piattaforma per la gestione del ciclo di vita del prodotto”, ha dichiarato Luigi Salerno, Country Manager Aras Italia “Questo rappresenta un passo significativo verso un’organizzazione più efficiente, che migliori la gestione dei processi e consenta una maggiore tracciabilità delle informazioni cruciali”. Nel nuovo polo logistico e produttivo situato nel cuore del Parco Sud Milano, poco lontano da Milano, Corman da sempre pone innovazione e sostenibilità al centro della propria attività attraverso una serie di iniziative significative.

Queste includono, per i propri prodotti, l’utilizzo di materie prime rinnovabili e materiali biodegradabili/compostabili. Inoltre, Corman ha installato un impianto fotovoltaico per generare energia, utilizza un sistema di pompaggio dell’acqua di falda per il riscaldamento, il raffreddamento e il controllo dell’umidità nel reparto produttivo, e ha implementato un sistema di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici. Queste misure promuovono una gestione più efficiente ed ecocompatibile dei consumi. Inoltre, l’adozione di pratiche sostenibili si estende alla catena di approvvigionamento, collaborando con fornitori che rispettano i principi e le regole della sostenibilità, offrendo garanzie e riducendo i rischi.