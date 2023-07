Stasera su Rai 4 “Il furore della Cina colpisce ancora”: la trama del film

Per il ciclo “Fury of the Dragon – cinquant’ anni senza Bruce Lee” in prima serata su Rai 4 in onda “Il furore della Cina colpisce ancora”: la trama del film

Prosegue, venerdì 14 luglio alle 21.20, il ciclo con il quale Rai 4 rende omaggio al grande Bruce Lee, a mezzo secolo dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 20 luglio 1973. “Fury of the Dragon – cinquant’anni senza Bruce Lee” propone in prima serata i tre film di produzione di Hong Kong che sono entrati nella leggenda.

Questa settimana andrà in onda “Il furore della Cina colpisce ancora” (1971) di Lo Wei, il primo film che ha visto Bruce Lee come protagonista assoluto, anche se in Occidente è stato distribuito in seguito al successo di “Dalla Cina con furore”. Chen è un esperto di arti marziali che si trasferisce dalla Cina in un paesino della Thailandia, dagli zii, dove trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio. Suo malgrado, il ragazzo si scontrerà con una gang di trafficanti di droga per vendicare la morte del caro cugino.