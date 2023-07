Scirocco torna con la canzone “Va tutto bene”

Il ritorno del cantautore per aprire un nuovo capitolo musicale: Scirocco in radio e in digitale con il nuovo singolo “Va tutto bene”

È fuori per Futura Dischi il nuovo singolo di SCIROCCO, VA TUTTO BENE. A distanza di quasi otto mesi dall’ultimo singolo e dopo il primo EP uscito a inizio 2022, il giovane cantautore torna con un brano molto intimo ma allo stesso tempo energico e pop, che apre un nuovo capitolo musicale dai contorni espressivi inediti. Questo percorso è una vita, o la pretesa universale di raccontarla, con un occhio di riguardo non alle narrazioni, non a un autobiografismo degli eventi, ma al racconto dei sentimenti: la lente sul dentro, che sfoca il fuori che non interagisce col mondo interiore, ed esalta il fuori che, invece, intimamente, modella la vita interiore.

“La felicità è una facciata? Se hai un mondo che brucia nelle vene, può il sangue anche solo pulsare senza il rischio di generare esplosioni? Va tutto bene – ci ripetiamo come una litania quando ci incontriamo per strada e ci domandiamo come vanno le cose. Eppure, al dischiudersi delle labbra, mostriamo i denti, e le cicatrici premono imperiose. La posizione che prendiamo nei confronti del male determina il nostro bene: “Va tutto bene” descrive un bene modellato sull’incedere del male, il sorriso che tiene conto della ferita, la differenza fra la caduta e l’atterraggio.” (Scirocco)

Scirocco è il vento. Scirocco è nel mezzo di una relazione conflittuale con le onde: le accarezza ma vuole domarle. Classe ’99 dalla provincia di Napoli, Luca D’Agostino nasce musicalmente come colonnista per cortometraggi per poi iniziare a pubblicare le sue canzoni. Scirocco è un cantautore dalla fortissima vena Pop. Il singolo MINE gli vale la prima copertina ufficiale Spotify (Scuola Indie), l’inserimento in New Music Friday e in Indie Italia e la permanenza per dieci giorni nella Viral – 50 in Italia. Nei successivi brani prosegue il suo percorso fatto di conferme discografiche. “Per non scomparire” finisce per 8 settimane su Scuola Indie e Indie Italia, ottenendo anche una copertina. “Neppure la pioggia ha mani così piccole” è il titolo del suo primo album con Futura Dischi, uscito il 25 febbraio 2022, seguito dal suo primo mini-tour nelle principali città italiane. A luglio 2022 esce “Lunapark”, mentre il 26 Agosto “Quando piovi tu” in featuring con SANTACHIARA. “Va tutto bene” anticipa un nuovo progetto, in uscita nei prossimi mesi.