Orrore a a Voghera: mamma strangola il figlio di un anno

Tragedia a Voghera, mamma strangola il figlio di un anno. La donna, di 45 anni, era sola in casa quando ha compiuto il gesto. Subito dopo ha chiamato i soccorsi

Tragedia questa mattina a Voghera, in provincia di Pavia, dove una mamma ha tolto la vita a suo figlio di un anno, strangolandolo. La donna di 45 anni, sola in casa quando ha compiuto il gesto, subito dopo ha chiamato i soccorsi, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Potrebbe aver agito in preda a un raptus.

Come riferisce la Dire (www.dire.it) la donna, in stato di fermo, si trova ora nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Matteo di Pavia, in attesa di essere interrogata dai magistrati.