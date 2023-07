Into the Northwest Passage: con Viking nuovi viaggi di spedizione nell’Artico

Viking annuncia il lancio di tre nuovi viaggi di spedizione nell’Artico per la stagione estiva. Al debutto nel luglio 2025, i nuovi itinerari vanno dai 13 ai 27 giorni

Viking annuncia il lancio di tre nuovi viaggi di spedizione nell’Artico per la stagione estiva. Al debutto nel luglio 2025, i nuovi itinerari, che vanno dai 13 ai 27 giorni, esplorano il nord polare in Canada e Groenlandia, con due dei tre viaggi che visitano l’Alto Artico canadese. L’itinerario di 13 giorni Into the Northwest Passage salpa con andata e ritorno da Nuuk, in Groenlandia, e prevede destinazioni come le acque incontaminate dell’Ilulissat Icefjord e l’ingresso orientale del famoso Northwest Passage a Pond Inlet, in Canada.

Gli ospiti possono anche scoprire bellezze naturali e paesaggi spettacolari durante l’itinerario Canada & Greenland Explorer di 15 giorni, che naviga tra Toronto e Nuuk. Chi è interessato a un’esplorazione più approfondita può scegliere una combinazione dei due itinerari, il nuovo viaggio Canada & Passaggio a Nord-Ovest di 27 giorni.

“I nostri ospiti sono viaggiatori curiosi e desiderosi di esplorare nuove e diverse regioni del mondo, nel comfort Viking – ha dichiarato Torstein Hagen, Presidente di Viking – Sin dai tempi di Leif Eriksson e dei primi vichinghi, la Groenlandia e l’Alto Artico canadese hanno affascinato intrepidi esploratori. Oggi, non c’è modo migliore di vivere quest’area incontaminata del mondo se non dal comfort delle nostre navi da spedizione appositamente costruite”.

Viking offrirà anche crociere mondiali tra i Grandi Laghi e “la fine del mondo”. La Viking Octantis® inizierà il suo epico viaggio da Milwaukee a Ushuaia durante la Longitudinal World Cruise III, della durata di 70 giorni, nel settembre 2023, offrendo agli ospiti una serie di impressionanti tappe di viaggio in un unico viaggio dal cuore del Nord America attraverso meraviglie ingegneristiche come i canali Welland e Panama, nei fiordi cileni e infine in Antartide. Allo stesso modo, la Viking Polaris imbarcherà la Longitudinal World Cruise II di 71 giorni da Duluth a Ushuaia nel settembre 2023; inoltre, salperà la Longitudinal World Cruise IV di 62 giorni da Milwaukee a Ushuaia nell’ottobre 2024. Viking offre anche un viaggio simile al contrario, da Buenos Aires a Milwaukee, con la Longitudinal World Cruise I di 65 giorni, che partirà nel febbraio 2024. Le navi di classe polare Viking Octantis e Viking Polaris accolgono 378 ospiti in 189 cabine. Le navi sono costruite appositamente per le spedizioni, con dimensioni ideali per garantire sicurezza e comfort in destinazioni remote. Viking è stata fondata nel 1997 e offre viaggi incentrati sulla destinazione su fiumi, oceani e laghi in tutto il mondo. Pensata per viaggiatori esperti con interessi per la scienza, la storia, la cultura e la cucina, il presidente Torstein Hagen afferma che Viking offre esperienze per The Thinking Person™. Viking vanta più di 250 riconoscimenti, tra cui quello di essere la prima compagnia di crociere ad essere stata nominata sia la prima linea oceanica che la prima linea fluviale in un solo anno nei premi “World’s Best” di Travel + Leisure del 2022. Viking è stata anche classificata come la prima linea fluviale e la prima linea oceanica da Condé Nast Traveler nei premi “Readers’ Choice” del 2022 e del 2021.