Beatrice Lambertini su Youtube con “Siamo un miracolo”

Online su YouTube il video di “Siamo un Miracolo” il nuovo singolo di Beatrice Lambertini, scritto con Luca Musolesi e Gerolamo Sacco, già in radio e in digitale

Fuori il video di “Siamo un Miracolo” il nuovo singolo di Beatrice Lambertini, scritto con Luca Musolesi e Gerolamo Sacco, già in radio e in digitale.

“Siamo un Miracolo” è una canzone dove la voglia di vivere, di sognare e di colorare il mondo, cerca un equilibrio tra una dolcezza estetizzante e un’energia sconfinata. Musicata con elementi acustici ed elettronici, il suono è sempre un contorno, tra delicatezza e potenza, alla straordinaria voce di Beatrice Lambertini.

«In “Siamo un Miracolo” c’è tanto di me. C’è la ricerca dell’amore, della fantasia, la mia voglia di fare le cose – racconta Beatrice Lambertini – ma quello che mi ha ispirato il testo, in realtà, è una storia di vita di vera che quando sono nata, mi ha coinvolto personalmente. Il tema che tratto è quello della nascita prematura con le difficoltà, i dolori e le gioie che si porta dietro. Ho pensato a tutte le persone che hanno vissuto una storia come la mia, ma anche a quelli che non l’hanno potuta raccontare. Ho pensato ai genitori e questa forza mi ha fatto scrivere la canzone – e aggiunge – la bambina nella navicella spaziale sono io.»

Qui il video: https://youtu.be/NYXA3e9HbaU

«Il video di “Siamo un Miracolo” nasce dall’idea di mettere in scena la vita di Beatrice – afferma il regista Lorenzo Cassol – quasi fosse uno spettacolo teatrale, in cui diventa protagonista della sua vita incontrando le figure chiave che l’hanno resa la persona che è oggi. Come vedrete abbiamo giocato con toni blu per ricreare lo spazio, e l’incubatrice come una navicella.»

Beatrice Lambertini nasce, cresce e studia a Bologna dove, durante il periodo scolastico, scopre un’incontenibile energia creativa che la porta verso la musica, il canto e la recitazione. Si iscrive giovanissima alla Music Academy della sua città e alla scuola di teatro e cinema Casa Delle Passioni, cominciando presto a scrivere canzoni. “Superpotere“, il suo singolo di esordio, racconta l’esperienza di un’adolescente che deve confrontarsi con i limiti di una società, non ancora pronta ad accettare e comprendere le diversità, anticipando di anni un trend molto sentito oggi dai giovanissimi. Il video raggiunge in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Pochi mesi dopo, nell’inverno del 2020, è alla 14esima edizione di X Factor Italia, con Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. La sua esibizione, alle audizioni, è tra le più viste e condivise, diventando un caso mediatico che la porta a parlare, nelle scuole, delle diverse caratteristiche e modalità di apprendimento. Beatrice diventa testimonial dell’Associazione Italiana Dislessia e il Gruppo Editoriale La Scuola SEI pubblica “Superpotere” sui libri di musica per la scuola secondaria di primo grado.

A settembre 2021 esce “Squali” presentato in anteprima nel programma live di Hell Raton sul canale Twitch “Manuelito”, di cui Beatrice è ospite. Il 2022 è un anno di eventi dal vivo, tra scuole e concerti, in diverse regioni italiane, ed è in questo periodo che inizia a progettare il suo primo disco. Ora esce il singolo “Siamo un Miracolo”, anticipazione dal nuovo album di prossima pubblicazione.