Balena salva una donna da uno squalo: il video è virale

Balena salva una donna da uno squalo: il video incredibile condiviso dal National Geographic in occasione della Shark Week

Salvata da uno squalo tigre grazie a una balena. E’ quanto accaduto a Nan Hauser, biologa marina che ha raccontato la sua incredibile storia a ‘Saved From a Shark‘, il programma di National Geographic dedicato alla Shark Week. L’episodio è accaduto nel 2017 al largo delle Isole Cook, e ancora oggi è un ricordo indelebile nella sua memoria.

LA DONNA SALVATA DA UNA BALENA

Nan Hauser si trovava con il suo team di scienziati nelle acque dell’isola di Rarotonga quando improvvisamente ha notato un comportamento insolito della balena che stava filmando. L’esemplare, un maschio di megattera di circa 14 metri, ha iniziato a spingere insistentemente la biologa sotto la sua pinna pettorale. Un atteggiamento insolito, che è persistito per almeno 10 minuti. Divincolandosi, Hauser riusciva a riprendere fiato in superficie, ma la balena ritornava sempre a spingerla, ancora e ancora. Le balene non sono una minaccia per l’uomo, ma la loro massa e forza può costituire un pericolo involontario per chi ha a che fare con loro. Per un momento, la biologa ha anche pensato che sarebbe stata uccisa dalla megattera. Poi, però, ha capito cosa stava succedendo.

“Improvvisamente mi rendo conto che uno squalo stava arrivando. Si sta muovendo velocemente e stava venendo verso di me”. Quando Hauser ha realizzato che un grosso squalo tigre si stava avvicinando, ha tentato disperatamente di tornare alla barca. A quel punto la megattera si è messa in mezzo, ‘posizionando’ la biologa “proprio sulla parte anteriore della sua faccia”, per poi spingerla verso l’imbarcazione.

Hauser è riuscita a tornare sulla barca, mentre la balena rimaneva in attesa per assicurarsi che l’umana fosse in salvo.