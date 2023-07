Terminal: il Gruppo CMA CGM rafforza la sua presenza in Europa

L’acquisizione è soggetta all’ottenimento di tutte le approvazioni normative richieste. Situato nel porto di Bilbao, CSP Bilbao collega la Spagna con i principali porti del Nord Europa, in particolare attraverso i servizi intraeuropei a corto raggio di CMA CGM via Oceano Atlantico. Con una capacità di 950.000 TEUs, una superficie di oltre 43 ettari, più di 1.150 metri di banchina, una profondità di 21 metri, 7 gru per container Ship to Shore, 19 gru a cavalletto su gomma e 2 gru a cavalletto su rotaia, CSP Iberian Bilbao Terminals è il terminal leader nel nord della Spagna e il luogo più appropriato per il trasporto containerizzato a corto raggio all’interno della penisola iberica e nel sud-ovest della Francia.

CSP Valencia è uno dei più grandi terminal container della Spagna, con una capacità di 3,5 milioni di TEU, una superficie di 145 ettari, oltre 2.300 metri di banchina, una profondità di 15,5 metri e un’ampia dotazione di attrezzature, tra cui 21 gru per container da nave a terra e 65 gru a cavalletto con tiranti in gomma.

CSP Valencia è il primo terminal spagnolo per le merci locali e la principale porta di accesso a Madrid. A complemento dei terminal di CMA CGM a TTIA Algeciras e a Siviglia, CSP Bilbao e Valencia consentiranno a CMA CGM di supportare le sue soluzioni end to end di spedizione e logistica interna e di offrire servizi di prima classe ai clienti in Spagna per collegarli al mondo.

Sia il CSP di Bilbao che quello di Valencia offrono forti collegamenti intermodali con l’entroterra del Paese, anche su rotaia, con collegamenti diretti con Madrid e Saragozza.

Il Gruppo CMA CGM acquisirà da TPIH Iberia, S.L.U., azioni di COSCO SHIPPING Ports (Spain) Holding, S.L. (CSP), corrispondenti a una partecipazione indiretta del 49% in CSP Iberian Valencia Terminal, S.A.U., uno dei maggiori terminal container spagnoli, e una partecipazione indiretta del 38% in CSP Iberian Bilbao Terminal, S.L., che collega la Spagna con i principali porti del Nord Europa attraverso l’Oceano Atlantico.