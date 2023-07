“Stica” è il primo singolo da solista di Noodles

Noodles, l’ex componente del noto duo Fainest, pubblica la sua prima release ufficiale come solista scritta e prodotta durante la sua permanenza a Los Angeles

NOODLES pubblica, su tutte le piattaforme digitali, il suo nuovo singolo, “STICA”, pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.

L’artista di Pioltello, ex membro del noto duo Fainest, presenta la sua prima release ufficiale come solista. Un inedito, scritto e prodotto durante la sua permanenza a Los Angeles, che inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

“STICA” si presenta come una vera e propria street hit, un brano dall’attitudine freschissima che si propone di descrivere la mentalità dell’artista nel gioco del rap game. Accompagnato dal suggestivo videoclip ufficiale, disponibile su YouTube dalle ore 14 di venerdì 28 aprile, questo inedito porta una wave inedita e trascinante capace di soddisfare gli ascoltatori dai gusti più disparati.

Su una curatissima produzione firmata dal producer italo-americano STF, NOODLES piega il tempo a suo piacimento, incastrando metriche fitte con disinvoltura e lasciando emergere la sua straordinaria capacità interpretativa. Un goloso assaggio dello stile e delle rare qualità tecniche dell’artista.

La traccia si configura come una violenta ventata di aria fresca per il panorama urban nazionale: un brano dalla forte carica adrenalinica, attraverso il quale, NOODLES sprigiona la sua energia contagiosa con le sue strofe irriverenti che culminano in un inciso catchy e dalla forte spinta liberatoria.

“STICA” è, così, il primo episodio di questa nuova avventura dell’estroso artista milanese, un primo tassello che preannuncia il suo ritorno sulla scena in questo 2023. Un anno in cui, NOODLES, ha in serbo moltissime sorprese per il grande pubblico e per tutti i suoi estimatori.

Mix e Master del progetto sono a cura di Iacopo Pinna (Wax Studio Hollywood), mentre l’artwork del progetto è stato realizzato da Francesco “Lo Sceicco” Gennaro e dallo stesso Noodles.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Sam Aotaki, è online su YouTube.