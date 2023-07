Fuori “Dopo L’Autunno”, il nuovo singolo degli Urbania

“Dopo L’Autunno” è il nuovo singolo degli Urbania, in uscita su tutte le piattaforme digitali: un ulteriore passo verso la pubblicazione del disco di inediti

Dopo L’Autunno è il nuovo singolo degli Urbania, in uscita su tutte le piattaforme digitali: un ulteriore passo verso la pubblicazione del disco di inediti, prevista per la seconda metà dell’anno. Con Dopo L’Autunno, il duo, che si è fatto già conoscere per l’intensità dei suoi testi, fonde il rap con l’urban pop, per raccontare l’autunno delle nostre emozioni.

Alice scherza sul fatto di partire per sempre, lasciare ogni cosa: le persone, il senso di solitudine, i ricordi più dolorosi. Alice si nasconde dal mondo, per prendere una distanza da tutto quello che le provoca dolore, dall’abisso che prova ogni volta che si affaccia. Ma quando lei sparisce, lascia un senso di vuoto che è difficile colmare. E nulla è più lo stesso.

“La vita non sempre è lineare. A volte l’autunno può diventare uno stato d’animo che ti porti dentro tutto l’anno. Quanto volte abbiamo pensato di partire per sempre, andare lontano con il solo scopo di lasciare il passato alle spalle…”

Link: https://spoti.fi/3nBF4UQ

Gli Urbania sono Valerio Di Paolo e Isacco Borra, due artisti cresciuti a Roma, in un quartiere tra la Nomentana e la Tiburtina: suonano per necessità, per andare al di là dei luoghi comuni, delle mode e delle provenienze geografiche, per parlare di sentimenti e stati d’animo.

Dopo una gavetta sui piccoli e grandi palchi della capitale, incontrano Emiliano Bonafede, che diventa il loro produttore artistico: con lui costruiscono un nuovo sound, lontano dai cliché, capace di unire il mondo analogico e quello digitale. Colpe e Dopo L’Autunno nascono da questa collaborazione.