Come i minatori di Bitcoin influenzano la rete

Bitcoin è tra le criptovalute più antiche e prevalenti. Questa risorsa virtuale ha subito molti cambiamenti negli ultimi dieci anni. Tuttavia, questa risorsa digitale è rimasta costante ed è rimasta di successo. Nonostante sia volatile, questa risorsa virtuale ha continuato ad aumentare di valore. Tuttavia, questo valore virtuale è diminuito drasticamente nel 2022 nonostante abbia raggiunto il massimo storico all’inizio del 2021. A causa della paura, molte persone venderanno le loro partecipazioni crittografiche tramite piattaforme come Granimator.

Le persone possono utilizzare due modi diversi per guadagnarsi da vivere con questa valuta virtuale. Puoi scambiare o estrarre questa valuta virtuale. Il mining è il processo attraverso il quale vengono generati nuovi Bitcoin e lasciati in circolazione sul mercato. Il mining di questa valuta virtuale è uno dei due componenti principali che proteggono la blockchain di Bitcoin. In altre parole, il processo di mining aiuta a costruire la blockchain scoprendo nuovi blocchi e unendoli a quelli precedenti. Gli altri componenti sono i nodi che tengono traccia della cronologia di tutte le transazioni e verificano le transazioni recenti.

Inoltre, i minatori elaborano le transazioni, il che significa che possono decidere quali transazioni entrano nella blockchain. D’altra parte, questi minatori di risorse virtuali non possono cambiare o interferire con la blockchain. Questa tecnologia blockchain è un libro mastro distribuito pubblico che registra e convalida le transazioni. Quindi, quando si propone un cambiamento sulla rete blockchain, si richiederà il supporto di oltre il 51% dei nodi del computer.

Alcune persone sono sempre disposte a estrarre questa valuta digitale secondo le regole della rete e qualcuno pronto a elaborare transazioni che un minatore solitario o un minatore di pool potrebbe non voler aggiungere alla blockchain. Pertanto, i minatori non decidono quali transazioni vengono registrate dalla blockchain; invece, questi minatori impostano l’ordine in cui le transazioni si aggiungono alla blockchain. Alla fine, ogni nodo sarà in grado di mantenere il suo ordine identico.

I minatori di Bitcoin possono cambiare le regole stabilite da Bitcoin?

Due cose impediscono ai minatori di assumere il controllo delle regole che governano la rete Bitcoin. Ad esempio, se i minatori propongono modifiche ai regolamenti che regolano questa rete di valute virtuali, potrebbero creare un fork nella rete. Di solito, non tutti su questa rete di valuta elettronica saranno d’accordo con le modifiche proposte. La rete che sarà mantenuta da coloro che non sono d’accordo con queste modifiche proposte rallenterà temporaneamente. Questo rallentamento temporaneo sarà dovuto al fatto che ci saranno meno minatori che supportano la rete che possono creare nuovi blocchi.

Questa regolazione di difficoltà si verifica una volta ogni 2.016 blocchi o circa ogni quattordici giorni, a quel punto un algoritmo regola l’oscurità dell’aggiunta di nuovi blocchi alla blockchain. Questa modifica renderà il software responsabile di una diminuzione della potenza di mining nella rete, rendendo quindi più facile creare nuove partnership in modo che una sia ancora completata in media ogni dieci minuti. Dopo il cambiamento, i nuovi minatori inizieranno a causa della maggiore redditività del mining di questa valuta virtuale.

In secondo luogo, se i minatori tentano di prendere il controllo della rete blockchain o addirittura di tenere in ostaggio la rete, demoralizzeranno la fiducia delle persone in questa valuta elettronica. D’altra parte, alcuni di questi sviluppatori di moneta elettronica potrebbero iniziare a lavorare su modifiche al software che renderebbero le macchine minerarie esistenti molto efficienti e affidabili nella creazione di nuovi blocchi. Entrambi questi cambiamenti causano notevoli rischi finanziari per qualsiasi attività mineraria.

Considerazioni finali

Gli unici danni che i minatori di Bitcoin possono fare a questa risorsa virtuale sono l’estrazione di blocchi vuoti senza transazioni e l’impostazione di una commissione di transazione più elevata. Tuttavia, i minatori svolgono un ruolo essenziale nella rete Bitcoin trovando blocchi e definendo l’ordine delle transazioni.