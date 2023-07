ABS approva il sistema di alimentazione a metanolo di KSOE

Un sistema di alimentazione a basse emissioni di carbonio di HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ha ricevuto l’approvazione di principio (AIP) dall’ABS

Un sistema di alimentazione a basse emissioni di carbonio di HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ha ricevuto l’approvazione di principio (AIP) dall’ABS. Il sistema di alimentazione a metanolo a basso punto di infiammabilità (LFSS) ha ottenuto la certificazione AIP dall’ABS, ricevendola in occasione del Nor-Shipping 2023. “Come combustibile alternativo, il metanolo è sempre più riconosciuto come una via obbligata per gli armatori e gli operatori navali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. La facilità di stoccaggio e movimentazione, la riduzione delle emissioni e le caratteristiche di funzionamento a bassa temperatura lo rendono una soluzione promettente. L’ABS si impegna a sostenere l’adozione sicura del metanolo in mare e le idee innovative di leader del settore come KSOE”, ha dichiarato John McDonald, Vicepresidente esecutivo e COO dell’ABS. KSOE sta accelerando lo sviluppo di sistemi di alimentazione a basso contenuto di carbonio in risposta alle normative più severe dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell’Unione Europea (UE).