Stasera su Rai 1 “Il sapore del successo”: la trama del film

In prima serata su Rai 1 “Il sapore del successo”: ecco la trama del film con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Riccardo Scamarcio, Uma Thurman, Emma Thompson

“Il sapore del successo” (Usa 2015) è il film in onda mercoledì 12 luglio alle 21.25 su Rai 1. La regia è di John Wells e gli interpreti sono Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Matthew Rhys. Cavalcando il successo dei programmi di cucina, Bradley Cooper si cala nei panni di Adam Jones, uno chef brillante, ma che ha messo da parte la carriera a causa del suo caratteraccio e di vari problemi con alcool e droga.

Sparito per tre anni, in cui ha cercato di placare i suoi demoni sgusciando ostriche a New Orleans, torna in pista e decide di aprire un nuovo ristorante a Londra insieme a un gruppo di amici, per provare a riscattarsi e a conquistare l’agognata terza stella Michelin. Per far questo, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini, gli servirà l’aiuto di altre persone, tra cui una chef interessante, la bella Heléne, madre single, con una vita molto complicata.