Sinloc continua a crescere: aumentano fatturato e utili

Sinloc chiude il 2022 con un fatturato in crescita a 6.6 milioni (+35% su 2021) ed un utile di 1.4 (rispetto al milione del 2021)

La crescita dei ricavi del 35% è trainata dal forte aumento dei proventi dell’attività di advisory (+74%) e dai progetti sviluppati sui territori, pari a ben 220 nell’anno, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR.

Nel corso dell’anno, inoltre, Sinloc ha portato il proprio organico a ben 50 risorse e costituito il Gruppo Sinloc, composto da 10 Società, compresa la Capogruppo. Si tratta di società di progetto che gestiscono gli investimenti in Partenariato Pubblico Privato e di società partecipate strumentali, specializzate in diversi settori, dall’energia alle valutazioni di impatto, dalla sanità al rapporto tra cibo e salute.

L’assemblea ha poi sancito l’ingresso in consiglio di amministrazione del dottor Jacopo Speranza, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha fatto il suo ingresso nella compagine azionaria di Sinloc con il 3,55% del capitale sociale, che porta a dodici il numero della Fondazioni bancarie presenti nell’azionariato di Sinloc.

Nel corso dell’anno, tra gli eventi di maggiore rilievo, Sinloc ha gestito più di dieci piattaforme di assistenza tecnica in varie regioni d’Italia, aiutando Comuni e istituzioni sociali, per lo più piccoli e medi, a partecipare all’opportunità del PNRR con progetti ben configurati, sostenibili e concreti. Sinloc agisce supportando le imprese, gli Enti Locali e le Organizzazioni del Terzo Settore nella strutturazione di progetti da candidare ai bandi pubblici.

Inoltre, Sinloc, con il Gruppo Finint, ha ottenuto l’aggiudicazione di due importanti gare BEI sui fondi PNRR per la co gestione di oltre 270 milioni di risorse da impegnare su progetti nel Turismo e nella riqualificazione Urbana. I due fondi finanzieranno sia progetti nel turismo sostenibile e nella digitalizzazione che iniziative di rigenerazione urbana nelle 14 Città Metropolitane che hanno presentato dei Piani Urbani Integrati. La società ha poi consolidato la leadership nell’emergente mercato delle Comunità Energetiche, avviando un nuovo sistema di offerta per gli Enti Locali, finalizzato al supporto nella creazione delle comunità stesse, in partnership con Energy4Com. Il sostegno è quindi andato a Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi industriali e Bacini Imbriferi Montani per definire i profili di sostenibilità tecnico-economica delle iniziative.

“Ancor più che nel passato – dichiara l’amministratore delegato Antonio Rigon – la squadra di Sinloc ha saputo coniugare una crescita delle attività e dei risultati economici con una riconosciuta qualità dei propri servizi alle comunità locali. L’apprezzamento per i risultati e la qualità degli interventi è testimoniata sia dall’entrata nella compagine sociale di una nuova Fondazione, sia dal crescente numero, valore e responsabilità associati agli incarichi ottenuti da Enti Locali, imprese, Enti non Profit e Istituzioni finanziarie prestigiose come la Banca Europea degli Investimenti. Il tutto frutto anche della grande attenzione alle persone e al loro potenziale.”

“Attraverso l’impegno nel PNRR – sottolinea il Presidente Gianfranco Favaro – Sinloc si sta dimostrando un efficace strumento a disposizione delle Fondazioni, socie e non, per supportare lo sviluppo dei loro territori. Negli ultimi 15 anni Sinloc ha sviluppato oltre 850 progetti in tutta Italia e in 15 paesi europei, con primari partner internazionali, diventando sempre più “motore di sviluppo” del Paese”.