Previsioni meteo 12 luglio 2023: 8 città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023: primo picco dell’ondata di caldo, ma al Centro-Sud durerà fino alla prossima settimana

Italia nella morsa del caldo africano in questa settimana caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate e temperature oltre le medie stagionali per la presenza di un robusto promontorio anticiclonico di matrice nordafricana. Nella giornata di oggi avremo un primo picco del caldo al Nord e sulle regioni del Centro Italia mentre al meridione la fase calda è destinata a durare a lungo. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino.

Anche nei prossimi giorni infatti l’anticiclone soffierà aria calda e avremo valori termici superiori ai +40°C su diverse aree centro-meridionali. Per una rinfrescata ci sarà da attendere almeno fino alla seconda metà della prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino piogge e acquazzoni attesi lungo l’arco alpino con locali sconfinamenti, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata acquazzoni e temporali in movimento verso le pianure con locali fenomeni anche intensi.

AL CENTRO

Giornata di bel tempo sulle regioni centrali con cieli in prevalenza soleggiati durante le ore diurne, salvo degli innocui addensamenti sui settori interni nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche al primo mattino. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e sulla Sicilia e in lieve rialzo altrove, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .