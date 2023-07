MSC Crociere e MSC Foundation siglano accordo con NatureMetrics

NatureMetrics, MSC Crociere e MSC Foundation uniscono le forze per approfondire la conoscenza delle specie marine maggiormente a rischio di estinzione

MSC Crociere e MSC Foundation hanno annunciato ieri l’innovativa partnership con NatureMetrics, società all’avanguardia nel campo dell’intelligenza della natura e del DNA ambientale. L’obiettivo principale di questo progetto visionario, denominato “eBioAtlas: Biodiversity Sampling from Cruise Liners using eDNA”, è quello di raccogliere dei dati completi sulla biodiversità delle specie marine utilizzando la tecnica innovativa del campionamento del DNA.

Raccogliendo eDNA dall’acqua di mare e inviandolo a NatureMetrics per l’analisi, il team scoprirà e registrerà la fauna marina presente sulle rotte delle navi di MSC Crociere. Il progetto ha una portata globale e i dati contribuiscono all’eBioAtlas, il programma globale di NatureMetrics e IUCN.

L’eBioAtlas consente alla vasta comunità mondiale, che ora include MSC Crociere e MSC Foundation, di unire le forze e fornire un nuovo database di dati armonizzati sulla biodiversità, che consentirà di prendere decisioni informate a beneficio sia delle persone che della natura.

Consapevole dell’urgente necessità di migliorare i dati per attenuare la riduzione della biodiversità e accelerare i progressi verso un futuro positivo per la natura, eBioAtlas contribuirà a spostare l’ago della bilancia verso priorità globali come la mitigazione del clima, l’adattamento e la sicurezza alimentare.

Grazie alla stretta collaborazione con le parti interessate del territorio, le organizzazioni non governative (ONG) marittime, i governi nazionali e la Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’IUCN, questa iniziativa consentirà di effettuare valutazioni e rivalutazioni aggiornate delle specie marine nell’Atlantico settentrionale. Kat Bruce, fondatrice di NatureMetrics, afferma: “La collaborazione è fondamentale per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro la fine del decennio. Il lavoro pionieristico di MSC per la raccolta e la condivisione dei dati sulla biodiversità con il nostro programma eBioAtlas permetterà di ottenere informazioni sulla natura che ci permetteranno di prendere decisioni consapevoli sulla conservazione marina a livello globale. È giunto il momento di agire con decisione e, con organizzazioni come MSC alla guida del settore dei viaggi, possiamo creare un mondo in cui le imprese e la natura possano compiere progressi significativi in armonia.”