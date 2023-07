“L’estate dei misteri” è il nuovo libro di Aurora e Ludovica

Dal canale Youtube più amato dai bambini una nuova straordinaria avventura: Aurora e Ludovica tornano con “L’estate dei misteri”

Per Aurora e Ludovica è tempo di… vacanze! Le due sorelle non vedono l’ora di mettersi in viaggio insieme a mamma e papà: al villaggio vacanze le aspettano lunghe giornate piene di giochi, bagni al mare, squisite merende e serate a ritmo di musica! La notte prima della partenza, però, sognano di ritrovarsi a Crystal Land e di incontrare la Principessa Ametista che, molto preoccupata, le mette in guardia su un pericolo in agguato: il suo specchio magico infatti le ha rivelato che sta per succedere qualcosa di grave! La principessa non fornisce molti dettagli, ma raccomanda alle ragazze di tenersi alla larga dai boschi, perché è proprio lì che il pericolo si nasconde… Aurora e Ludovica non danno molta importanza all’avvertimento, ma ben presto al villaggio iniziano ad accadere strani incidenti che le mettono in allarme. E così finiscono per essere trascinate in una nuova, straordinaria avventura!

Aurora e Ludovica sono due sorelle che adorano giocare insieme e risolvere misteri. Nel loro canale YouTube, amatissimo dai bambini, vanno a caccia di mille avventure. Aurora, la più grande, è anche la più prudente e saggia; Ludovica, la piccola, è curiosa e intraprendente: insieme sono una forza della natura! Questo è il loro primo libro.