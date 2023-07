Vuoi salvare video e storie di Facebook? Ecco una guida per te!

Facebook ha i più accattivanti ed emozionanti contenuti, in particolare video, filmati e storie, rispetto a qualsiasi altra piattaforma di social media. Ecco perché miliardi di utenti di Facebook trascorrono molto del loro tempo su questa straordinaria piattaforma online.

Molti non solo guardano i video su Facebook, ma vogliono anche scaricarli per guardarli offline. È qui che Facebook crea ostacoli per loro. Non consente agli utenti di scaricare alcun video dalla piattaforma.

Stai affrontando lo stesso problema e bisogno di apprendere come scaricare il tuo video preferito da Facebook?

Questo articolo è per te. In questo articolo spiegheremo come puoi scaricare video Facebook, bobine e storie.

Quindi, senza ulteriori indugi, impariamo come scaricare video da Facebook!

Scegli un affidabile downloader di video di Facebook

Il primo passo è sempre scegliere il video downloader giusto. Potresti trovare tonnellate di downloader di video di Facebook se visiti i motori di ricerca. Tuttavia, solo alcuni di loro lo sono utile per gli utenti.

Alcuni downloader di video di Facebook mostrano tonnellate di annunci fastidiosi e non ignorabili, alcuni richiedono denaro, altri non sono facili da usare e altri scaricano solo alcuni tipi di video.

Quindi, devi aspettare a provali. Invece, dovresti provare un downloader di video che offre facilità d’uso e una funzione di download di video gratuito, non mostra annunci fastidiosi ed è compatibile con tutti i dispositivi.

Solo quel downloader di video di Facebook può aiutarti a scaricare facilmente e rapidamente più video dalla piattaforma.

Se stai cercando le migliori piattaforme per scaricare i video di Facebook, eccole:

DupliChecker offre un downloader di video di Facebook che può aiutarti a scaricare più tipi di video dalla piattaforma. Ad esempio, se vuoi scaricare video da Facebook o anche bobine, storie, feed video o video in live streaming, il suo downloader di video di Facebook può sempre aiutare.

Inoltre, è gratuito per gli utenti. Come utente, non è necessario spendere nemmeno un centesimo per scaricare video da Fb. Inoltre, puoi scaricare tutti i video che desideri. Un’altra grande funzionalità fornita da DupliChecker è che aiuta gli utenti a selezionare la qualità del video. Se vuoi scaricare video da Facebook, vale la pena provare il downloader di video di Facebook di DupliChecker.

Come scaricare video con DupliChecker?

Il processo di download di video con il downloader di video di Facebook di DupliChecker èsemplice. Tuttavia, per tua comodità, discutiamone anche noi.

Partendo dallo stesso passaggio, copia l’URL del video o della storia, apri il downloader, incolla l’URL nella barra indicata, fai clic sul captcha e premi il pulsante “Scarica video” sotto il captcha.

Il downloader di DupliChecker porta immediatamente il tuo video e ti chiede di scegliere la qualità. Seleziona la qualità e inizierà il processo di download del video.

SmallSEOTools è ben noto per il suo controllo del plagio, lo strumento di parafrasi e altri strumenti relativi al SEO. Tuttavia, offre anche un ottimo downloader di video di Facebook che può aiutare ogni utente a scaricare video da Facebook in pochi istanti.

Se hai provato più piattaforme online per scaricare video e non vuoi provarle di nuovo, SmallSEOTools è la piattaforma che dovresti visitare. Il downloader di video di Facebook di questa piattaforma è molto migliore di molti dei suoi concorrenti perché offre quasi tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno. Ad esempio, offre un’ottima esperienza utente, compatibilità, possibilità di scaricare video gratuitamente, ecc.

Come scaricare video con SmallSEOTools?

Se stai guardando un video di Facebook e vuoi scaricarlo. Innanzitutto, copia l’URL del video. Successivamente, visita Facebook Video Downloader online di SmallSEOTools. Quando il downloader viene aperto, vedrai una barra con il testo “Inserisci URL e fai clic su Download”. Incolla l’URL in quella barra e premi il pulsante “Download”.

Lo strumento recupererà il video e ti mostrerà più risultati con le loro dimensioni. Ancora una volta, fai clic sul pulsante “Download” accanto alla qualità e alle dimensioni del video che desideri.

A differenza degli altri due siti Web, VideoDownloader.net fornisce solo downloader di video online. È uno dei migliori downloader di video di Facebook disponibili online, poiché fornisce un’interfaccia estremamente intuitiva che semplifica il processo di download per tutti.

Inoltre, non mostra tonnellate di annunci agli utenti. A parte questo, chiede agli utenti la qualità video che desiderano. Inoltre, mostra le dimensioni del video che aiutano gli utenti a sapere quale qualità preferiscono scaricare. Il downloader video di questa piattaforma può aiutarti scarica video da diverse piattaforme, incluso Facebook.

Come si scarica un video con VideoDownloader?

Usare VideoDownloader.net è molto semplice. Non importa quale browser o dispositivo utilizzi per scarica video, questo strumento può sempre aiutarti. Quando apri la piattaforma per scaricare i video, vedi subito la barra in cui puoi incollare il link del video. Incolla lì il link e compila il captcha.

Quando compili il captcha, vedi le qualità di fronte a te. Fai clic sul pulsante “Download” accanto alla qualità e goditi il ​​video.

Cose che devi fare scaricare video Facebook

Per scaricare i video di Facebook, hai bisogno di due cose diverse:

Connessione Internet affidabile

Una connessione Internet stabile e veloce è essenziale per scaricare video da Facebook. Senza quello, potresti non essere in grado di scaricare storie, rulli e video di Facebook. Ecco perché ogni volta che desideri scaricare i video di Facebook, devi controllare la connessione a Internet per goderti il ​​processo di download dei video senza interruzioni.

Abbastanza spazio di archiviazione

L’altra cosa che devi avere è lo spazio di archiviazione. Se desideri scaricare più video sul tuo dispositivo e non dispone di spazio di archiviazione, ti creerà qualche problema. In tal caso, devi scendere a compromessi sulla qualità del video o eliminare altri file.

Conclusione

I downloader di video online hanno reso il download di video più facile e veloce. Inoltre, chiunque può ora scaricare il propriopreferito video indipendentemente da dove vengono caricati.

Questi i downloader di video aiutano gli utenti a scaricare più tipi di video, inclusi bobine di Facebook, storie e video di feed.

Tuttavia, per scaricare facilmente i video, gli utenti dovrebbero sempre utilizzare downloader affidabili che offrano tutte le funzionalità esclusive di cui hanno bisogno.