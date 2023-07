Gli Splintera pubblicano l’album “These are our favourite songs”

E’ uscito sulle piattaforme streaming “These are our favourite songs” il secondo lavoro in studio della band punk rock veronese Splintera

E’ uscito “These are our favourite songs” il secondo lavoro in studio della band punk rock veronese Splintera. A soli due anni dalla pubblicazione del primo disco, la band è tornata con un album assolutamente in linea con il proprio genere, pronto per essere suonato nei palchi italiani. Dieci tracce dal ritmo serrato che trattano temi di attualità, ma anche di sentimenti e relazioni interpersonali: questo e molto altro è “These are our favourite songs“.

TRACKLIST

1. Skate!

Il brano di apertura vuole essere un omaggio agli skaters. Tutti nella cultura punkrock hanno amici skater ed è sembrato giusto celebrare questo sport che ha molti legami con il loro genere.

Questo pezzo è inoltre impreziosito da un featuring d’eccezione, ossia da Seby degli storici Derozer.

2. Another Bayfest Night

La canzone racconta di una bellissima estate trascorsa insieme in cui sono successi avvenimenti importanti, come l’idea di mettere su una band con la formazione attuale o il raggiungimento di obiettivi personali. Tutte occasioni che vanno celebrate.

3. Anthem for Tony

Singolo anticipazione del disco, la canzone è emblematica sin dal titolo ed è dedicato alla memoria del compianto e scomparso Tony Sly, il cantante dei No Use for a Name, band che rientra nelle influenze degli Splintera. Ha più chiavi di lettura, oltre ad omaggiare il cantante è una dedica a tutti i ragazzi che ascoltano e si identificano nel punk rock Californiano degli anni 90. È un brano più cadenzato, malinconico nelle linee vocali e volutamente più melodico.

4. Hardcore to the Bone

E’ un vero e proprio tributo all’hc a 360 gradi, nel quale vengono citate band della scena mondiale.

Il brano incoraggia la fratellanza e l’unione tra amici e famiglia.

5. D.A.D. (disagio a domicilio)

Come si evince dal titolo questa canzone, scritta nel periodo covid, parla del disagio che tutti hanno provato durante quei mesi chiusi in casa, a volte senza nessuna relazione con l’esterno.

6. Disco Boomer

Un incoraggiamento a guardarsi allo specchio e capire che si può cadere durante un cammino ma che c’è anche sempre la possibilità di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e ripartire più forti di prima.

7. Angel in the Dust

Parla di violenza contro le donne, ma vuole essere anche un brano di rivalsa. Ribellarsi, andare contro una situazione di silenzio e sofferenza è una cosa molto punk e a volte è la cosa giusta da fare.

8. Wisteria Lane

Il brano parla di liberazione dal passato, di auto affermazione e la convinzione che con la propria determinazione si possano raggiungere i propri obiettivi.

9. Dark Clouds

Un brano sofferto. Nasce da una riflessione dopo la morte di una persona che in passato aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Un tentativo di immedesimarsi negli ultimi istanti di vita di questa persona mentre gli occhi rimangono fissi e vuoti a guardare il cielo. Le nuvole nere del titolo sono l’ultima immagine che questa persona, in fin di vita, vede e rappresentano l’ignoto e con esse la paura di quello che c’è dopo.

10. Throwback

A chi non è capitato di chiudere con una band e non poter esprimere nel modo giusto i propri sentimenti rispetto alla rottura? In fondo una band è come una relazione e staccarsi dopo anni è un po’ come rompere un legame di affetto e stima.

Gli Splintera si formano nel 2019 dall’unione di un gruppo di amici provenienti dalla scena underground veronese, tutti gia’ attivi precedentemente con differenti esperienze musicali. La formazione, dopo qualche aggiustamento comprende Mirko “Cape” Capellari al basso, Andrea “Four” Poletto alla chitarra/voce, Francisco “Sisco” Gasparini voce, Francesco “Franco” Vantini, chitarra/voce e Daniele “Pj” Poletto alla batteria.

Dopo alcune date di rodaggio la band si chiude in studio per la realizzazione del primo disco, composto da 10 tracce e registrato/mixato/masterizzato da Andrea, chitarrista della band, la parte grafica invece è stata curata da Mirko, il bassista. Il sound del gruppo è di matrice punk rock californiana e prende la velocità, le melodie e l’immediatezza dell’hc melodico senza disdegnare alcune virate nell’hardcore piu’ potente ed urlato con testi personali con riflessioni sulla vita di tutti i giorni prevalentemente cantati in inglese.

Da luglio 2020 la band entra a far parte del roster di Sorry Mom! e dopo la pubblicazione di due singoli, un album a marzo 2021 e un altro singolo nel febbraio 2022 la band fa uscire “These are our favourite songs” il nuovo disco.

Le parole d’ordine sono sempre le stesse: suonare e divertirsi. Stay tuned! Stay Splintera!