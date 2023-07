Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva: dal Chmp ok a mavacamten

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato l’approvazione di mavacamten per la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione di mavacamten per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (HCM) sintomatica (New York Heart Association, NYHA, classe II-III) in pazienti adulti. Sviluppato da Bristol Myers Squibb sarà messo in commercio con il marchio Camzyos. E’ già approvato dall’Fda.

Mavacamten è un inibitore allosterico e reversibile selettivo per la miosina cardiaca ed è il capostipite di questa classe di farmaci. Il farmaco modula il numero di teste di miosina che possono entrare “sull’actina”. In questo modo, aiuta le fibre del muscolo cardiaco a rilassarsi di più tra un battito e l’altro, permettendo a più sangue che entra nei ventricoli di essere pompato fuori quando si contraggono e portando a una risoluzione dei sintomi.

La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è una condizione in cui il muscolo cardiaco si ispessisce e compromette la sua capacità di pompare il sangue. I pazienti hanno spesso sintomi simili a quelli visti con l’insufficienza cardiaca, come la mancanza di respiro, e fino ad ora sono stati trattati in modo simile, con beta-bloccanti e bloccanti dei canali del calcio.

Poiché i sintomi sono così simili al diabete e ad altre condizioni cardiovascolari, la cardiomiopatia ostruttiva viene solitamente diagnosticata quando molte altre sono state escluse, ha detto il Chief Medical Officer Samit Hirawat, in un’intervista. “Perché è una malattia così diffusa, dovrebbe essere una delle prime cose a cui [i medici] pensano quando le persone si presentano con il respiro corto”, ha detto Hirawat.

“La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva può essere una malattia cardiaca debilitante e che cambia la vita, riducendo la funzionalità fisica e il benessere generale, e spesso è diffusa in famiglia. Per i pazienti dell’UE non esiste ancora una terapia approvata che sia in grado di colpire la causa alla base di questa malattia, nonostante la sua prevalenza globale e i sintomi debilitanti”, ha dichiarato Roland Chen, Senior Vice President, Cardiovascular Development di Bristol Myers Squibb. “Siamo incoraggiati dalla raccomandazione positiva del Chmp, che ci porta a un passo dall’offrire ai pazienti dell’UE un trattamento di prima qualità per la CMI ostruttiva e rafforza il nostro impegno a fornire terapie cardiovascolari trasformative ai pazienti di tutto il mondo.”

Il parere positivo si basa sui risultati di efficacia e sicurezza di due studi di Fase 3, EXPLORER-HCM e VALOR-HCM. I risultati dello studio di Fase 3 EXPLORER-HCM, che ha valutato mavacamten in pazienti con CMI ostruttiva sintomatica rispetto al placebo, hanno raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari con significatività statistica. EXPLORER-HCM ha mostrato che CAMZYOS ha dimostrato un chiaro effetto terapeutico, con miglioramenti clinicamente significativi della capacità di esercizio, dei sintomi e dello stato funzionale, nonché un miglioramento clinicamente significativo dell’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro.

I risultati dello studio di fase 3 VALOR-HCM hanno valutato mavacamten in pazienti con CMI ostruttiva sintomatica che soddisfacevano i criteri delle linee guida ACC/AHA 2011 o ESC 2014 per la terapia di riduzione del setto (SRT) e che erano stati indirizzati a una procedura invasiva.

VALOR-HCM ha raggiunto la significatività statistica in tutti gli endpoint primari e secondari, dimostrando un valido miglioramento delle principali misure cardiache che ha portato a una riduzione clinicamente significativa della necessità o dell’ammissibilità alla SRT tra i pazienti trattati con mavacamten rispetto al placebo.

Informazioni su EXPLORER-HCM

Lo studio di fase 3 EXPLORER-HCM (NCT03470545) è uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo e a gruppi paralleli che ha arruolato un totale di 251 pazienti adulti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva sintomatica (classe NYHA II o III). Tutti i partecipanti avevano una frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) misurabile ≥55% e almeno un picco di gradiente LVOT ≥50 mmHg (a riposo o con provocazione alla diagnosi); inoltre, allo screening era richiesto un gradiente LVOT di Valsalva ≥30 mmHg al basale. Il 92% dei pazienti era in terapia di fondo con un betabloccante o un calcio-antagonista. L’endpoint primario era un endpoint funzionale composito, valutato a 30 settimane, ed è stato definito come la proporzione di pazienti che hanno ottenuto un miglioramento della tensione di ossigeno venoso misto (pVO2) di ≥1,5 mL/kg/min più un miglioramento della classe NYHA di almeno 1 o un miglioramento della pVO2 di ≥3,0 mL/kg/min più nessun peggioramento della classe NYHA. Gli endpoint secondari chiave includono l’impatto sul gradiente LVOT da sforzo, la pVO2, la classe NYHA e il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) e l’Hypertrophic Cardiomyopathy Symptom Questionnaire (HCMSQ) alla 30a settimana.

Informazioni su VALOR-HCM

VALOR-HCM (NCT04349072) è uno studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, condotto su pazienti con CMI sintomatica e ostruttiva (classe NYHA III-IV) che soddisfano i criteri delle linee guida per la terapia di riduzione del setto (SRT) e che sono stati indirizzati a una procedura invasiva. Lo studio ha arruolato 112 pazienti negli Stati Uniti, randomizzati su base 1:1 a ricevere mavacamten o placebo. Il 95% dei pazienti era in terapia di base con un betabloccante, un calcio-antagonista, una disopiramide o una combinazione. L’endpoint primario è costituito dal numero di pazienti che decidono di procedere con la SRT prima della 16a settimana o alla 16a settimana e dal numero di pazienti che rimangono idonei alla SRT (gradiente LVOT ≥50 mmHg e NYHA Classe III-IV o Classe II con sintomi da sforzo di sincope o quasi sincope) alla 16a settimana.

Gli endpoint secondari chiave includono l’impatto sul gradiente LVOT da sforzo, la classe NYHA, il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) e i biomarcatori alla 16a settimana. I risultati dello studio VALOR-HCM sono stati presentati all’FDA per ottenere un’indicazione estesa per ridurre la necessità di una terapia di riduzione del setto (SRT). L’FDA ha accettato la domanda supplementare per un nuovo farmaco (sNDA).