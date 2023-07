“Un cuore due destini” torna su Rai 1: la trama dei due episodi di oggi

In prima serata su Rai 1 torna la miniserie thriller franco-belga di grande forza emotiva “Un cuore due destini”: la trama degli episodi 3 e 4

In prima visione su Rai 1 martedì 11 luglio 2023 alle 21:20 torna “Un cuore due destini”, una miniserie thriller franco-belga di grande forza emotiva in tre puntate. Nei sei episodi, per lo più girati a Biarritz e sulla costa Basca, la serie affronta molti temi delicati come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami famigliari. Come si vive con il cuore di un’altra persona? Dopo il trapianto Florence sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d’auto…

Nel terzo e quarto episodio di stasera, Simon dopo aver scoperto che Ana era incinta, con l’aiuto di Florence, riesce a rintracciare Jan, l’ex ragazzo. Nel frattempo, Zoé, figlia adottiva di Florence, riesce a farsi invitare ad una fe – sta da Hugo e Max, due surfisti della zona che però le chiedono di comprare della droga per loro, proprio da Jan…

Nel cast: Claire Keim, Kevin Janssens, Pierre François Martin-Laval, Lynn Van Royen, Jessyrielle Massengo, Boris Van Severen.