Temptation Island: Giuseppe e Gabriela si lasciano ma attenzione alle sorprese

Giuseppe e Gabriela lasciano Temptation Island, ma non senza sorprese. La coppia dopo la rivelazione del bacio di lei con il tentatore Fouad non ha retto all’ennesima crisi

Giuseppe e Gabriela lasciano Temptation Island 2023. La coppia dopo la rivelazione del bacio di lei con il tentatore Fouad non ha retto all’ennesima crisi e Giuseppe dopo le immagini ha chiesto immediatamente un falò di confronto con la sua fidanzata. Dopo l’uscita dal programma nella scorsa puntata di Manu e Isabella, erano 6 le coppie rimaste ad affrontare il ‘viaggio dei sentimenti’: Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Francesca e Manuel e Perla e Mirko.

LA CONFESSIONE: “CI SIAMO BACIATI”

“Sì, ci siamo baciati ma non siamo stati a letto insieme. È un ragazzo che mi attrae, mi ha saputo prendere mentalmente mi sono liberata- ha detto Gabriela che nei giorni scorsi aveva visto immagini compromettenti del suo fidanzato ‘American boy’ Giuseppe- Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero”.

Gabriela e Fouad si erano appartati nel villino dei single dove non ci sono le telecamere.

GABRIELA E GIUSEPPE: LA COPPIA

Gabriela e Giuseppe stanno insieme da 7 anni, ma lei a gennaio ha scoperto che il fidanzato si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri con il nome di “American boy”. Racconta lei: “Per lui ho sacrificato tutto, famiglia, scuola, amici, perché a lui dava fastidio che andassi anche a comprare il pane da sola. Ma a gennaio ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, a un sito di incontri. Solo che per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e quindi io ho ricevuto un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Stasera ci dobbiamo vedere’.

LA DECISIONE DI LASCIARE IL PROGRAMMA

“Io la amo ancora- ha detto Giuseppe che ha deciso di lasciare il programma da solo come riferisce la Dire (www.dire.it) – non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv e l’ha vista tutta l’Italia. Avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona”.

Anche Gabriela ha deciso di lasciare il programma da single: “Ti amo ancora, nonostante l’attrazione per Fouad. Ma lascio il programma da sola”.

Ma è il conduttore Filippo Bisciglia che in finale di puntata lancia l’amo: “Il viaggio nei sentimenti di Gabriela e Giuseppe non è finito qui…cosa accadrà?”