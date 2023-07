Roma Fringe Festival 2023 al via: ecco il programma

Torna il ROMA FRINGE FESTIVAL fino al 26 luglio 2023. Oltre alla sede storica del Teatro Vascello, la programmazione sarà declinata anche al Teatro Parioli e la Sala Umberto

Torna il ROMA FRINGE FESTIVAL dall’ 11 al 26 luglio 2023. Oltre alla sede storica del Teatro Vascello, la programmazione sarà declinata in altri 2 importanti teatri romani: Il Teatro Parioli e la Sala Umberto. In questi tre teatri si alterneranno 21 spettacoli provenienti da tutta Italia, 21 compagnie dunque, per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul Teatro Indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali.

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee, uno specchio fedele del mondo che stiamo: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il Fringe di Roma – diretto da Fabio Galadini – parte dal basso perché si basa sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno.

“Si potrà – afferma il Direttore Fabio Galadini – attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti, nuovi autori e giovani registi, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. Un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro, capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali. Per questa XI edizione abbiamo introdotto una ulteriore possibilità di valorizzazione del lavoro delle compagnie selezionate. Il Teatro Trastevere sarà, per tutto il periodo del festival, il luogo del confronto e della formazione. Per l’XI edizione, il Fringe festival vuole proporre un’ulteriore possibilità di scambio e relazioni tra artisti e addetti ai lavori che allarghi lo sguardo dell’evento ai momenti della formazione e dello scambio culturale. Alle compagnie selezionate, compagnie e singoli artisti partecipanti al Festival, vorremmo dare l’opportunità di proporre attività di Laboratorio, scambio artistico, show case, dibattiti, presentazione delle proprie attività artistiche, all’interno di uno spazio messo a disposizione gratuitamente dall’organizzazione del Festival, il Teatro Trastevere”

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sui palchi del Vascello, Parioli e la Sala Umberto di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che aderiscono a Zona Indipendente, una rete di teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore.

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si terrà alla Sala Umberto il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023. Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso.

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023, vincerà una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023.

QUESTI GLI SPETTACOLI IN CONCORSO

CELESTE

Compagnia Libera Imago proveniente da Napoli

Spettacolo vincitore della XVII ed. del Premio Fersen alla Regia 2023 (accesso diretto Roma Fringe Festival 2023)

Testo e regia: Fabio Pisano

Con: Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi

Teatro Vascello 11 luglio ore 19 – 12 luglio ore 20.30

UNA PERSONA

Compagnia informale non costituita proveniente da Treviso

Testo e regia di Matteo Pantani

Con Elena Biagetti

Teatro Vascello 11 luglio ore 20.30 – 12 luglio ore 22

BE WOMAN

Istituto Teatrale Europeo – proveniente da Roma

Regia: Antonella Salvatore

Cast Artistico: Raffaella Zappalà – Antonella Salvatore

Teatro Vascello 11 luglio ore 22 – 12 luglio ore 19

ACQUA IN BOCCA SCOTT!

Compagnia proveniente da Roma

Scritto diretto e interpretato da Emanuele Del Vago

Con Sveva De Marinis, Anna Lucia Palladino

Teatro Parioli 13 Luglio ore 19.00 e 14 luglio 20.30

QUELLO CHE NON SONO

produzione indipendente Loop Teatro proveniente da Milano

testo e drammaturgia di Alessandro Guetta

diretto ed interpretato da Nicholas De Alcubierre, Alessandro Guetta e Sara Vitrani

Teatro Parioli 13 luglio ore 20,30 – 14 luglio ore 22

FINO ALLA FINE

Centro Teatro Spazio proveniente da San Giorgio a Cremano (NA)

Con Manuel Stabile, Ludovica Ferraro, Antonio Tatarella, Cristina Di Fiore, Francesco Gambini

Scritto da Manuel Stabile

Regia ed adattamento di Vincenzo Borrelli

Teatro Parioli 13 luglio ore 22 – 14 luglio ore 19

A DON LORENZO MILANI

COMPAGNIA BERESHITEATRO – proveniente da Benevento

di e con Angelo Maiello

Sala Umberto 15 luglio ore 19 e 16 luglio ore 20.30

FAUSTO

Compagnia proveniente da Bologna

Di e con Alessandro Casiglia

Sala Umberto 15 luglio ore 20.30 – 16 luglio ore 22

DUE SCHIACCIANOCI

Compagnia Poveri Comuni Mortali proveniente da Roma

di Alice Bertini

con Federico Gatti, Michele Breda/Claudio Cammisa

regia Alice Bertini, Carlotta Solidea Aronica

Sala Umberto 15 luglio ore 22 – 16 luglio ore 19

IL MERLUZZO SURGELATO

Compagnia Kontra Moenia proveniente da Roma

Produzione Ex Rugiada ETS

con Sara Baldassarre

Drammaturgia Sara Baldassarre e Arianna Di Stefano

Regia Arianna Di Stefano

Teatro Vascello 17 luglio ore 19 – 18 luglio ore 20.30

VERDERAME

COLLETTIVO LE TSC proveniente da Bologna

di Giulia Pizzimenti, Francesca Miranda Rossi

con Giulia Pizzimenti

Teatro Vascello 17 luglio ore 20. – 18 luglio ore 22

INNESTI

Compagnia proveniente da Bologna

Di e con Arianna Garulli e Chiara Campagnolo

Regia e testi di Alfredo Pellecchia

Teatro Vascello 17 luglio ore 22 – 18 luglio ore 19

PATRIA. IL PAESE DI CAINO E ABELE

Centro Teatrale MaMiMò / Eco di fondo – Reggio Emilia

Ideazione di Fabio Banfo, Giacomo Ferraù e Giulia Viana

Drammaturgia Fabio Banfo

Regia Giacomo Ferraù

Con Fabio Banfo

Teatro Parioli 19 luglio ore 19 – 20 luglio ore 20,30

CHISSÀDOVE

Compagnia proveniente da Roma

Con Alex Elton

Drammaturgia e regia di Riccardo Bàrbera

Teatro Parioli 19 luglio ore 20,30 – 20 luglio ore 22

GENTE SPAESATA

Compagnia proveniente da Roma

Drammaturgia originale e regia Sofia Russotto

Con Michele Eburnea, Filippo Marone, Gaja Masciale

Teatro Parioli 19 luglio ore 22 – 20 luglio ore 19

L’ultimo spettacolo di Werner Finck – Ossia “ma di che cosa ride un nazista

Compagnia proveniente da Roma

Di Xhuliano Dule

Con la partecipazione di Simone Corbisiero.

Sala Umberto 21 luglio ore 19 – 22 luglio ore 20.30

GENESI DEL RIGENERO

Compagnia proveniente da Prato

di e con Beppe Allocca

Sala Umberto 21 luglio ore 20.30 – 22 luglio ore 22

AMARA TERRA

Compagnia proveniente da Roma

testo e regia Luca Pastore

con Miriam Messina, Martina Caronna, Ludovica Avetrani, Claudio Filardi

Sala Umberto 21 Luglio ore 22.00 – 22 luglio 19.00

MATRIOSKA (È nato prima l’uovo o la gallina?)

Compagnia proveniente da Roma

di e con Cinzia Cordella

con la partecipazione di Gabriele Guerra

Teatro Vascello 23 luglio ore 19 – 24 luglio ore 20,30

HUMANITY – ORIGIN

Compagnia proveniente da Aosta

Performance di Danza – Creazione di Denise Fimiano – DeniChic

Teatro Vascello 23 luglio ore 20,30 – 24 luglio ore 22

SARA’ PER UN’ALTRA VOLTA

Produzione Teatro Azione proveniente da Roma

scritto da Romina Presicci

A cura di Paolo Zuccari, Letizia Russo e Walter Vespertini

Regia Chiara Tarquini

Con Marco Fabrizi Silvia Ignoto Romina Presicci Francesco Sciascia Davide Varone Kagel

Teatro Vascello 23 luglio ore 22 – 24 luglio ore 19

26 Luglio i 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si terrà alla Sala Umberto alle ore 19.00, 20,30, 22.00 e poi saranno annunciati i premi.

Si ringraziamo i direttori: Alessandro Longobardi per la Sala Umberto, Michele ed Enzo Gentile con Piero Maccarinelli per il teatro Parioli, Marco Zordan per il teatro Trastevere che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto, e naturalmente per il teatro Vascello Manuela Kustermann che presiederà la giuria della Finale, e i direttori della rete dei teatri Zona Indipendente. Un ringraziamento alla Fondazione Alessandro Fersen per il significativo supporto e a Katia Ippaso che presiederà la giuria della Stampa. Il 2023 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee.

