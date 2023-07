Minellono & Kid Riff online con “La vita più bella che c’è”

Minellono & Kid Riff tornano sulla scena musicale con “La vita più bella che c’è”, un brano introspettivo frutto di riflessioni notturne

“La vita più bella che c’è” il nuovo brano di Minellono, nuovamente in collaborazione con Kid Riff. Dopo il successo di “Incasinati” l’artista, figlio d’arte, scrive un brano molto personale. La canzone, che apparentemente parla di un ritorno a casa dopo una lunga serata in un bar, in realtà, nasconde un significato estremamente più profondo.

Parla delle lunghe riflessioni notturne passate a pensare alla vita che si desidera, o a come si vorrebbe essere, osservazioni che si fanno nel solito “bar”, che è in realtà la nostra mente, lasciando però l’ascoltatore con la speranza che un giorno i sogni potranno avverarsi.

Traccia molto più introspettiva rispetto al suo repertorio passato, ne “La vita più bella che c’è” Minellono si mette alla prova anche vocalmente, mettendo da parte le sonorità allegre e scanzonate e lasciando il posto ad un vero e proprio cantato profondo.

Ad accompagnare il brano un video che accompagna visivamente le emozioni raccontate dal testo.

Michael Minellono nasce a Pavia il 24 agosto del 1994. Figlio d’arte di Cristiano Minellono autore di moltissime canzoni della musica italiana, si appassiona fin da subito alla musica, ma più precisamente al genere Rap intorno ai 14 anni..

Dopo diverse esperienze, nel 2020 la vera svolta arriva con la firma con Sorry Mom! e la pubblicazione del primo inedito “LOL“, seguito da “Oh My Love” e dai featuring con Another Sunny Date e Chantal.

Dopo l’uscita del successivo “Easy”, Michael conosce Kid Riff: un chitarrista di talento con cui nasce da subito un grande affiatamento. Cominciano così a lavorare a tantissime idee insieme.

I due pensano che sia arrivato il momento di una svolta musicalmente parlando, sentono il bisogno di dare innovazione, di fare qualcosa che ancora non era stato fatto.

Nasce così “Incasinati” un mix di punk e musica dance, un progetto che inizialmente sembrava impossibile da mettere insieme ma che alla fine, ha convinto i due artisti a farlo uscire come loro primo brano insieme.

“Incasinati” è un brano forte, di impatto, ma che tratta argomenti di leggerezza comunemente pop: proprio come il titolo è un brano bello incasinato.

Continua la collaborazione e il 2023 è il turno di “La vita più bella che c’è” brano introspettivo che ancora una volta stravolge il passato musicale di Minellono.