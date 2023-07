Gio Evan nelle librerie e online con “Non perdermi sul serio”

Il poeta, cantautore, performer e street artist Gio Evan pubblica “Non perdermi sul serio”, disponibile nelle librerie e online

«Non so spiegarla la meditazione, mi sfugge da ogni dialogo, svanisce appena il mio indice s’alza per localizzarla, perché tra le geografie disponibili, lei non ha luogo, è fuori da ogni mappa, manca di tetto, non ha colline né mare, ha fondamenta antiche ma non è radicata a terra, non ha pavimenti, è tutta cielo, la meditazione fa stelle dappertutto. Ti abita dentro a occhi chiusi ma la sua anatomia è luce, tra le parole disponibili nel dizionario è sempre una pagina dopo, si rifugia nel silenzio, è l’assenza presente ma senza dubbio è anche la presenza assente. Una cosa però sulla meditazione riesco a permettermi di dirla: appena passato il cancello dell’illusione inizia un luogo fatto di oltre. Abbiamo tutti appuntamento lì. Siamo costretti a rivederci per sempre.»

Gio Evan è poeta, cantautore, performer e street artist. Dopo aver pubblicato con Fabbri Editori i libri di poesie Capita a volte che ti penso sempre e Ormai tra noi è tutto infinito (2017 e 2018), esce il suo primo album, Biglietto di solo ritorno. Nel 2019 pubblica il romanzo Cento cuori dentro, nel 2020 la raccolta di poesie Se c’è un posto bello sei te e I ricordi preziosi di Noah Gingols, una favola universale sulla magia della vita. Nel 2021 escono la nuova raccolta di poesie Ci siamo fatti mare e Se mi cerchi ti trovi. Poesie da meditare. I suoi ultimi libri sono Vivere a squarciagola. Un viaggio in India (2022) e la nuova edizione di Passa a sorprendermi, arricchita da poesie inedite. Con i suoi concerti e spettacoli si esibisce in tutta Italia e all’estero.