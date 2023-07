Epatite B cronica: comorbidità metaboliche rischiose

Le comorbidità metaboliche aumenterebbero il rischio di eventi correlati al fegato tra i pazienti con virus dell’epatite B cronica

Le comorbidità metaboliche aumenterebbero il rischio di eventi correlati al fegato tra i pazienti con virus dell’epatite B cronica, con il rischio più elevato riscontrato tra i pazienti con due o più comorbilità. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

L’infezione da epatite cronica B (CHB) è un grave problema di salute globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 296 milioni di persone sono cronicamente infette da epatite B che provoca quasi 820.000 morti all’anno.

Le principali cause di morte tra i pazienti con CHB sono il carcinoma epatocellulare (HCC) e le complicanze correlate alla cirrosi epatica. Sebbene il trattamento antivirale sia ora ampiamente disponibile e possa sopprimere efficacemente i livelli sierici di HBV DNA, la terapia antivirale riduce ma non elimina il rischio di esiti clinici avversi.

Ciò può essere parzialmente spiegato dal rapido aumento della prevalenza della sindrome metabolica, comprendente sovrappeso, diabete mellito, ipertensione, dislipidemia, in pazienti con CHB. Diversi piccoli studi suggeriscono che i singoli componenti della sindrome metabolica possono aumentare il rischio di progressione della fibrosi e dello sviluppo di HCC nei pazienti con CHB.

Inoltre, in uno studio recente gli stessi autori del presente lavoro hanno dimostrato che la presenza di steatosi epatica associata al metabolismo (MAFLD) era associata a esiti clinici avversi; tuttavia, la sola presenza di steatosi epatica non era un fattore di rischio.

Ciò suggerisce che i singoli componenti della sindrome metabolica hanno un ruolo importante. La necessità di ulteriori studi è illustrata da una recente revisione sistematica e meta-analisi che potrebbe fornire solo stime aggregate per il diabete mellito, a causa di una scarsità di dati per gli altri elementi della sindrome metabolica.

Pertanto, questo studio mirava a indagare l’associazione tra comorbilità metaboliche ed esiti correlati al fegato nella CHB.

Nel presente studio di coorte retrospettivo, i ricercatori miravano a indagare l’associazione tra comorbilità metaboliche ed esiti correlati al fegato tra 1.850 pazienti (età media 37 anni, 61,1% uomini) con HBV cronica.

Complessivamente, il 55,4% dei pazienti in questa coorte presentava una o più comorbidità: il 50,1% era in sovrappeso, il 10,1% aveva la cirrosi, l’8,7% aveva l’ipertensione, il 6,3% aveva la dislipidemia e il 4,4% aveva il diabete.

Durante un follow-up mediano di 7,3 anni, Patmore e colleghi hanno registrato 111 primi eventi comprendenti incidenza di HCC intorno a 3,8%, trapianto di fegato circa il 2,3% e mortalità correlata al fegato di 2,3%. L’incidenza cumulativa a 5 e 10 anni di eventi correlati al fegato è stata rispettivamente del 4% (95% CI, 1-5) e del 6,9% (95% CI, 5,5-8,3).

Inoltre, i risultati hanno mostrato la presenza di ipertensione (HR=8,3; 95% CI, 5,5-12,7), diabete (HR=5,4; 95% CI, 3,2-9,1), dislipidemia (HR=2,8; 95% CI, 1,6-4,8) e il sovrappeso (HR=1,7; IC 95%, 1,1-2,5) era “significativamente associato” a un aumento del rischio di eventi correlati al fegato con incidenza cumulativa a 5 e 10 anni in aumento in presenza di 2 o più comorbidità (4,2 % e 8,2% contro 14,8% e 21,8%). I ricercatori hanno notato risultati coerenti tra entrambi i pazienti con e senza cirrosi.

“La presenza di comorbidità metaboliche è associata ad un aumentato rischio di eventi correlati al fegato nei pazienti con epatite B cronica, con il rischio più elevato osservato nei pazienti con più comorbidità”, hanno scritto Patmore e colleghi. “I risultati sono stati coerenti per i pazienti con e senza cirrosi all’ingresso nello studio, in tutte le categorie di rischio considerate quindi età- sesso maschile – piastrine e tra i pazienti negativi all’antigene di superficie dell’HBV non cirrotici con bassa carica virale. I nostri risultati supportano la necessità di una valutazione metabolica approfondita nei pazienti con CHB”.

Lesley A Patmore et al., Association between the presence of metabolic comorbidities and liver-related events in patients with chronic hepatitis B. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Mar 31;S1542-3565(23)00232-X. doi: 10.1016/j.cgh.2023.03.024. Online ahead of print.

leggi