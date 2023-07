Cosa tenere a mente prima di acquistare un furgone

Quando si seleziona un veicolo commerciale per supportare le attività quotidiane di un’azienda – come il trasporto merci o le operazioni di trasloco – è importante considerare diversi fattori. A differenza dell’acquisto di un’automobile, in cui si guardano aspetti come la disponibilità dei pezzi di ricambio e il valore di rivendita, questi fattori includono la scelta tra veicolo nuovo o usato, le dimensioni del veicolo, la potenza e il motore, e i consumi. Ecco quali sono i punti più importanti da prendere in considerazione prima di acquistare un furgone:

1.Furgone nuovo o usato?

La decisione di acquistare un furgoncino, un furgone o qualsiasi altro veicolo commerciale usato o nuovo dipende da una serie di fattori, come l’utilizzo che si prevede di fare del veicolo e il budget disponibile, che deve includere anche il costo dell’assicurazione per il furgone. Se sono previsti grandi spostamenti e trasporti di merci, è consigliabile optare per un veicolo nuovo con una capacità elevata, al fine di evitare guasti al motore e garantire una maggiore autonomia. Al contrario, se si prevedono uscite sporadiche o su percorsi brevi, un veicolo usato potrebbe rappresentare una soluzione valida; tuttavia, meglio non risparmiare troppo poiché potrebbe richiedere ben presto riparazioni.

2. Quali dimensioni scegliere?

Le dimensioni del veicolo rivestono un’importanza fondamentale e, in generale, maggiore è la capacità di carico, maggiore sarà il guadagno potenziale a cui l’azienda può aspirare, a seconda dell’attività svolta. Ad esempio, nel caso di un’azienda di traslochi, un furgone più grande permetterà di ridurre i tempi per ogni cliente, consentendo il caricamento simultaneo di più scatoloni e mobili. Naturalmente, più grande è il veicolo, diversa sarà la patente richiesta per guidarlo.

3. Quali sono i consumi del veicolo?

Durante la scelta del veicolo da acquistare, un fattore importante è rappresentato dai consumi, poiché questi possono influire sulla redditività dell’impresa. Considerando l’aumento dei prezzi dei carburanti, questo aspetto diventa cruciale in termini di risparmio. È necessario valutare tutti i tipi di veicoli (a benzina, diesel o GPL), tenendo conto anche delle emissioni di ogni veicolo. Un prezzo molto basso spesso corrisponde a un impatto ambientale più elevato.

4. Valutare la potenza del motore

La potenza e il motore sono altri fattori da considerare: un veicolo in grado di viaggiare a velocità sostenute senza subire danni al motore può aumentare la produttività dell’azienda. Al contrario, un furgone o camion carico al massimo della sua capacità, se dotato di un motore debole, potrebbe rallentare il lavoro e causare perdite finanziarie.

5. E la marca?

A differenza delle automobili, dove il marchio è spesso sinonimo di qualità in termini di motore e prestazioni, per i veicoli commerciali il marchio non è sempre un fattore determinante nella scelta del veicolo. Ogni casa automobilistica offre modelli migliori e altri meno performanti nel settore commerciale. Pertanto, la scelta del veicolo dovrebbe basarsi sulle caratteristiche precedentemente elencate, oltre alle preferenze del singolo imprenditore. È consigliabile valutare attentamente le specifiche tecniche, le recensioni e le esperienze di altri operatori commerciali per selezionare un veicolo affidabile e adatto alle esigenze dell’azienda.