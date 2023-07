Alopecia areata: ritlecitinib efficace e ben tollerato

Alopecia areata: arrivano risultati positivi di efficacia e tollerabilità per ritlecitinib nei pazienti con almeno 12 anni secondo uno studio su Lancet

Nei pazienti di almeno 12 anni di età affetti da alopecia areata, il trattamento per 24 settimane con l’inibitore sperimentale JAK3/TEC ritlecitinib ha mostrato dati positivi sia di efficacia che di tollerabilità. Sono i risultati di uno studio di fase IIb-III pubblicato su Lancet.

Ritlecitinib è un trattamento orale che si somministra una volta al giorno, il primo di una nuova classe di inibitori di chinasi orali altamente selettivi, un duplice inibitore della famiglia TEC delle tirosin-chinasi e della Janus chinasi 3 (JAK3). Il farmaco è in sviluppo da parte dfi Pfizer e nel settembre del 2022 la domanda di registrazione è stata presentata ad Ema ed Fda.

Secondo il primo autore dello studio Brett King, del dipartimento di dermatologia della Yale University School of Medicine di New Haven, nel Connecticut, l’importanza di questo studio nell’alopecia areata non può essere sottovalutata. «Prima di tutto, esiste un solo trattamento approvato dalla Fda per la malattia grave e sono necessarie più terapie» ha dichiarato. «Altrettanto importante è il fatto che l’alopecia areata colpisce di frequente i bambini e gli adolescenti, che vediamo in clinica ogni settimana. Per i più giovani pazienti con grave perdita di capelli al momento non sono disponibili trattamenti approvati».

Valutazione di diverse dosi di ritlecitinib

In questo studio di fase IIb-III, multicentrico, in doppio cieco, condotto in 118 siti in 18 paesi, i ricercatori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di ritlecitinib coinvolgendo 613 adulti e 105 adolescenti con almeno 12 anni di età e almeno il 50% di perdita di capelli dovuta all’alopecia areata, con punteggi SALT (Severity of Alopecia Tool) medi che variavano da 88,3 a 93 al basale.

I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere ritlecitinib o placebo una volta al giorno per 24 settimane, con o senza una dose di carico di 4 settimane (50 mg, 30 mg, 10 mg, dose di carico di 200 mg seguita da 50 mg o dose di carico di 200 mg seguita da 30 mg), seguita da un periodo di estensione di 24 settimane durante il quale i gruppi ritlecitinib hanno mantenuto lo stesso dosaggio iniziale mentre i pazienti inizialmente assegnati al placebo sono passati a ritlecitinib 50 mg o alla dose di carico di 200 mg seguita da 50 mg.

Come riportato dagli autori, dei 718 pazienti che hanno iniziato lo studio, 104 hanno interrotto il trattamento.

Ricrescita dei capelli significativa vs placebo

Dopo 24 settimane di trattamento il 31% (n = 38) dei pazienti nel gruppo 50 mg con dose di carico, il 22% (n = 27) nel gruppo 30 mg più dose di carico, il 23% (n = 29) nel gruppo 50 mg e il 14% (n = 17) nel gruppo 30 mg hanno raggiunto l’endpoint primario di un punteggio SALT non superiore a 20, in confronto a solo 2 partecipanti nel gruppo placebo.

Sulla base dell’endpoint primario, la differenza nel tasso di risposta tra i gruppi trattati con placebo e ritlecitinib è stata del 12,8% per il gruppo 30 mg ((p=0,0002), 21,9% per il gruppo 50 mg (p<0,0001), 20,8% per il gruppo dose di carico più 30 mg (p<0,0001) e 29,1% per il gruppo dose di carico più 50 mg (p<0,0001).

Gli autori hanno concluso che la monosomministrazione giornaliera del farmaco ai dosaggi 30 e 50 mg consentiva la ricrescita dei capelli più significativa, con o senza una dose di carico.

Anche se nella maggior parte dei pazienti in ciascun gruppo è stato osservato un tasso di incidenza simile di eventi avversi, che variava dall’86% nel gruppo passato dal placebo a ritlecitinib 50 mg al 76% nel gruppo ritlecitinib 10 mg, i ricercatori hanno rilevato che questi effetti collaterali erano ben tollerato dai pazienti. Sedici eventi avversi gravi sono stati riportati in 14 pazienti, ma non si sono verificati eventi importanti o decessi.

«Abbiamo un disperato bisogno di un trattamento che sia approvato nei pazienti più giovani e questi dati su ritlecitinib ci avvicinano a tale obiettivo» ha commentato King.

