Alfonsino con BenefitHub implementa benefit aziendali per i dipendenti

Alfonsino, scale-up innovativa tutta italiana e piattaforma integrata di delivery e non solo, ha avviato una partnership con BenefitHub per implementare i benefit aziendali

Il welfare aziendale rappresenta una forte leva di ingaggio e un fattore in grado di far crescere la soddisfazione dei lavoratori. Secondo l’ultima ricerca condotta da Nomisma per l’Osservatorio Cirfood District, otto occupati su dieci scelgono il posto di lavoro anche sulla base del piano di welfare aziendale proposto. In questo quadro, Alfonsino, scale-up innovativa tutta italiana e piattaforma integrata di delivery e non solo, ha avviato in partnership con BenefitHub, portale digitale per la fornitura di scontistiche e piani welfare aziendali, una nuova iniziativa con l’obiettivo di offrire alle proprie comunità – che comprendono i collaboratori addetti alle consegne (meglio conosciuti come drivers) e le risorse interne all’azienda impegnate nelle operations sui territori in cui l’azienda è presente – l’accesso a benefit quotidiani personalizzati.

Dalla prossima settimana, infatti, i drivers, così come i dipendenti dell’azienda, potranno accedere alla piattaforma di BenefitHub, ottenendo giornalmente offerte esclusive e convenzioni vantaggiose su oltre 200 brand internazionali posizionati su diverse aree di bisogno – tutte ovviamente lifestyle centred – tra cui food, ristorazione, abbigliamento, viaggi e benessere.

La collaborazione, inoltre, prevedrà l’implementazione di un Cashback in percentuale variabile dal 4% fino al 35% su marchi quali: Apple, AirBnb, Amazon, Zalando, Adidas, Nike, Carrefour, Conad, Coop e tanti altri, di cui i membri della comunità Alfonsino potranno usufruire attraverso un e-wallet collegato con il proprio account PayPal.

Davide Barbiero, Responsabile HR di Alfonsino, ha sottolineato come questa iniziativa sia il risultato di un approccio aziendale volto alla valorizzazione della risorsa, che adatta le proprie iniziative in funzione delle sue esigenze: “Questa iniziativa con BenefitHub vuole rappresentare un gesto di gratitudine verso la nostra community. I drivers, così come le risorse del nostro HQ, sono il fulcro della catena di valore Alfonsino, che alimentano ogni giorno, dimostrando cura e dedizione nel consegnare ai nostri clienti i loro piatti preferiti e non solo.”

La partnership con BenefitHub si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative di responsabilità a cui Alfonsino ha dato vita fin dalla sua nascita nel 2016, incentrati su un approccio maggiormente etico e sostenibile alle attività di consegna, rispetto ai principali benchmark di settore.