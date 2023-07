Abbronzatura sicura con CAROVIT STICK Zone Sensibili SPF 50+

Protezioni solari: CAROVIT STICK Zone Sensibili SPF 50+ si rende utile in quelle occasioni in cui ad avere bisogno di protezione sono le zone più sensibili e delicate

Proteggere il nostro corpo dagli effetti nocivi che un’esposizione solare prolungata può provocare, è fondamentale includere anche quelle parti del corpo più delicate e vulnerabili di cui spesso ci dimentichiamo. Labbra, occhi, naso, cicatrici ma anche tatuaggi e sopracciglia tatuate sono esposte ogni giorno alle radiazioni solari e proprio per questo necessitano di soluzioni mirate in grado di offrire una protezione elevata ad ampio spettro.



CAROVIT STICK Zone Sensibili SPF 50+ si rende utile in quelle occasioni in cui ad avere bisogno di protezione sono le zone più sensibili e delicate. Il suo sistema di filtri ad ampio spettro UVA-UVB e la nuova formulazione SPF 50+, uniti al pratico formato in stick, offrono una protezione elevata ed efficace ed una applicazione precisa. Da portare sempre con sé. Adatto per adulti e bambini a partire dai 3 anni di età.

Il prodotto

Formula protettiva SPF 50+ in stick trasparente, con bisabololo dalle proprietà addolcenti e lenitive, nel rispetto della fisiologia della pelle.

Indicazioni

CAROVIT STICK Zone Sensibili SPF 50+ è pensato per offrire protezione alle zone più sensibili dai danni causati dall’esposizione al sole.

Quando utilizzarlo

• Prima dell’esposizione, assicurandosi di applicarlo in maniera uniforme sulle zone interessate

In sintesi

PROTEZIONE ALTA ad ampio spettro UVA e UVB grazie alla formulazione SPF 50+

RESISTENTE ALL’ACQUA, dunque perfetto tanto in città quanto al mare e in montagna

Con BISABOLOLO dalle proprietà addolcenti e lenitive, nel rispetto della fisiologia della pelle

APPLICAZIONE PRECISA

IDEALE PER MARE, MONTAGNA E CITTÀ

DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO

PRODOTTO IN ITALIA

Modalità d’uso

Applicare uniformemente sulle zone più sensibili da proteggere prima di esporsi al sole. Ripetere l’applicazione con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver sudato o dopo essersi bagnati o asciugati.

Non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione solare. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l’esposizione durante le ore centrali della giornata. Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute. Tenere i bambini e i neonati lontano dalla luce diretta del sole. Non utilizzare il prodotto nel caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno.

CAROVIT PROGRAMMA SOLARE

CAROVIT Programma Solare è un programma completo in 3 fasi e 6 referenze che garantiscono una routine completa, che inizia dalla prevenzione attraverso l’integrazione e continua durante e dopo l’esposizione al sole con la protezione e l’idratazione. Il sistema IN & OUT di CAROVIT Programma Solare ottimizza la protezione della pelle dai danni diretti (eritemi e scottature) e indiretti (danni cellulari e foto invecchiamento) dei raggi solari e allo stesso tempo uniforma l’abbronzatura. Un’eccellenza tutta italiana, dalla ricerca alla produzione.



Formato: 4ml

Prezzo al pubblico: €10,90

In vendita in farmacia e nei migliori rivenditori online

www.carovit.it CAROVIT è un brand VIATRIS CompanyFormato: 4mlPrezzo al pubblico: €10,90In vendita in farmacia e nei migliori rivenditori online