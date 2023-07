Travis Scott live alle Piramidi di Giza per presentare il nuovo disco

Travis Scott annuncia un concerto alle Piramidi di Giza: presenterà il nuovo disco. Nelle prossime settimane il rapper dovrebbe pubblicare “Utopia”, atteso da 5 anni

Il nuovo disco di Travis Scott starebbe per arrivare. Da oltre un anno, l’attesa è tutta per “Utopia”, terzo lavoro del rapper che segue di 5 anni il progetto cult “Astroworld”.

Il 32enne che ha fatto letteralmente tremare Milano lo scorso 29 giugno, è pronto a ripagare la pazienza dei fan con un lancio in grande stile. Il 28 luglio si esibirà alle Piramidi di Giza, in Egitto.

I SEGRETI DI “UTOPIA” IN UNA VALIGETTA

Una location grandiosa per un album avvolto nel totale mistero. Nessun dettaglio è stato, infatti, rilasciato da Scott o dal suo entourage. E questo, effettivamente, non ha fatto che far crescere l’hipe.

Pare che i master di “Utopia” siano tenuti in una valigetta di sicurezza, come quella fotografata ‘ammanettata’ al braccio del bodyguard Mike Dean. I comuni mortali dovranno aspettare almeno fino al 21 luglio per ascoltare il progetto sulle piattaforme, almeno secondo quanto rivelano dei cartelloni affissi in giro per Los Angeles riportanti i numeri 07211. La data alternativa potrebbe essere proprio quella del 28 luglio.

Il concerto di Giza sarà trasmesso in live-streaming, ma sono in vendita i biglietti per lo show. Il costo è stato fissato a 4000 sterline egiziane (117 euro circa), il pit, invece, ha un costo di 6500 (191 euro circa).