Strada Olio e.v.o. Dop Umbria: Paolo Morbidoni resta alla guida

Per la Strada Olio e.v.o. Dop Umbria un nuovo Consiglio d’amministrazione: confermato Presidente Paolo Morbidoni

A dimostrazione del buon operato svolto in questi anni per l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, è arrivata la conferma per la carica di Presidente a Paolo Morbidoni.

L’Assemblea dei soci ha nominato di recente il nuovo Consiglio di amministrazione che a sua volta ha rieletto all’unanimità, alla guida della Strada dell’Olio il presidente in carica.

“Ringrazio i soci e tutti i componenti del direttivo che si sono espressi all’unanimità sulla mia riconferma alla presidenza della Strada dell’Olio – queste le parole di Paolo Morbidoni che prosegue dicendo – Veniamo da un periodo complicato a causa dei postumi della pandemia, ma anche ricco di traguardi raggiunti: dai 25 anni di Frantoi Aperti in Umbria ai premi nazionali e internazionali che hanno gratificato il nostro lavoro e dato grande visibilità alla nostra rete. Siamo consapevoli che le sfide sono impegnative, ma la squadra, in parte rinnovata, composta da rappresentanti di territori importanti come Assisi, Trevi, Castiglione del Lago, Amelia e da imprenditori illuminati che sono stati spesso pionieri dell’oleoturismo, è molto motivata a far bene e questo è uno stimolo in più anche per me che devo guidare il gruppo. L’Umbria ha intenzione di consolidare il suo ruolo di laboratorio e di incubatore di oleoturismo e di battere le strade più innovative per costruire un prodotto turistico spendibile sul mercato di altissimo livello qualitativo. Auspichiamo che tutto questo si possa fare attivando una grande sinergia istituzionale con i tanti interlocutori che ci sono in questo settore: dai partner pubblici come Regione e Camera di Commercio, ai Gal e ai Distretti, a Sviluppumbria, fino alle Associazioni di Categoria, che rappresentano il mondo produttivo e alle Strade del Vino con le quali abbiamo da sempre un coordinamento politico, che stiamo cercando di rafforzare anche da un punto di vista operativo. La Strada dell’Olio ha uno staff di collaboratori di grande qualità, radicati nel territorio, sia da un punto di vista della comunicazione che organizzazione di eventi, che può rappresentare in tante situazioni un vero valore aggiunto. Prossimi passi saranno quelli di lavorare agli eventi dell’autunno (Frantoi Aperti e Anteprima Olio Dop Umbria), al ventennale della Strada dell’Olio che cadrà nel 2024, oltre che a diventare un partner operativo di tutti i propri associati nell’organizzazione e commercializzazione delle esperienze turistiche, che sono la nuova frontiera del turismo legato al cibo”.

A far parte del nuovo eletto Cda, oltre al Paolo Morbidoni in rappresentanza di Tipico – Osteria dei Sensi e Locanda del Capitano, sono: Miriam Cinaglia dell’Az. Cm Centumbrie di Magione, Maurizio Cecci del Frantoio Cecci di Orvieto, Francesco Gradassi dell’Az Agr. Marfuga di Campello sul Clitunno, Giulio Pepponi del Frantoio di Spello uccd, Sergio Maneggia dell’Oleificio coop. Pozzuolese di Castiglione del Lago, Massimo Agabiti dell’Agriturismo l’Oliveto di Amelia (Tr), Alessandro Melchiorri dell’Oleificio Melchiorri di Spoleto, Paolo Scassini del Frantoio La Casella di Todi, Ferdinando Gemma Sindaco del Comune di Trevi, Stefania Proietti Sindaco del Comune di Assisi, Laura Pernazza Sindaco del Comune di Amelia e Marco Manni del Consorzio di Tutela Olio extravergine di oliva Dop Umbria soggetto quest’ultimo previsto come membro del Cda dall’art. 18 dello Statuto associativo.

Per maggiori informazioni:

info@stradaoliodopumbria.it

www.stradaoliodopumbria.it