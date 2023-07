L’oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi non senti una gran voglia di fare e non escludo che tu debba rivedere accordi o progetti di lavoro. Attenzione in amore perché è difficile mantenere un atteggiamento cauto, specie se chi ti piace non è sincero con te.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Devi portare avanti da solo troppe cose assieme, sei stanco. Ti senti particolarmente intransigente, non cercare di risolvere le cose con impulsività, rischieresti il peggio!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ una giornata interessante per il lavoro e per l’amore; tutto si sta muovendo attorno a te in maniera positiva, e questo porta ottimismo e volontà di azione. Novità positive per l’abitazione, eventualmente ci siano dei problemi in questo senso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Guarda bene tra le bollette, qualcosa è in scadenza. Non rinunciare al certo per l’incerto.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In amore sei in una fase di stanca, la realtà è che sei preso mentalmente da questioni di lavoro, questo può pesare. Tensioni con familiari. Qualcuno continua ad ostacolare la tua crescita.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Favorita la nascita di un nuovo amore, ma è anche importante in questo periodo sviluppare le nuove opportunità. La forma è migliore, devi essere positivo e ottimista.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un progetto sarà da cambiare, porta avanti le tue idee per migliorare. L’amore paga pegno.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Qualcosa ti ha stancato o forse ci sono state delle stranezze in famiglia che possono aver provocato qualche discussione. Sul lavoro ci vuole pazienza e sii più tollerante…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Un nuovo percorso di lavoro deve essere studiato proprio in questi giorni. Attenzione all’aspetto legale di certe situazioni. La passionalità potrebbe farsi sentire.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In tutti i progetti ci vuole un po’ di forza in più. Amore più critico che passionale, ma non per colpa tua.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potrai finalmente esporre i tuoi problemi e trovare chi ti ascolta, oggi le cose funzionano meglio; in amore però sei indeciso oppure il lavoro ruba tempo alla passione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ci vuole più ordine nella tua vita: il lavoro potrebbere conoscere una svolta. Favorito chi cerca un grande amore e c’è soprattutto la voglia di recuperare il tempo perduto!